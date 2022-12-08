Экофизиолог из Университета Квебека рассказал о любви к острой пище

По словам Сильвестро, тягу к острой еде можно связать с двумя факторами, а именно – физиологическими и психологическими

По словам Сильвестро, тягу к острой еде можно связать с двумя факторами, а именно – физиологическими и психологическими. Так, одной из причин тяги к острому может стать защита организма от паразитов. Он объяснил, капсаицин, который содержится в подобных продуктах, обладает антибактериальными свойствами. Следовательно, мозговой центр воспринимает острую пищу как безопасную.

Согласно другой версии, уточнил Сильвестро, любовь к острой еде можно связать с тягой к риску, поскольку жгучие специи вызывают небольшую защитную реакцию в организме человека, из-за чего учащается частота дыхания и сердцебиение. «Это можно сравнить со стремлением к испугу, который появляется при прыжках с тарзанки, катании на американских горках и других подобных развлечениях», отметил экофизиолог.

Если говорить о физиологии, человеческий организм интуитивно реагирует на острую пищу, как на защитную меру от бактерий. Капсаицин действительно может уничтожить или ослабить вредные микроорганизмы.

По словам канадского специалиста, люди любят перец чили еще и потому, что он полезен. Доказано: перец оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Он снижает кровяное давление, нормализует работу пищеварительной системы, ускоряет метаболизм и кровоток, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, помогает организму справиться со стрессом и бессонницей. Чили все чаще используют в качестве профилактики сахарного диабета и рака.

Чтобы красный перец не обжигал язык, ученый советует использовать йогурт или молоко. Ими можно заесть или запить кратковременное жжение в языке. «Молекулы казеина окружают молекулы капсаицина и смывают их так же, как мыло смывает жир», – говорит эксперт. Напитки с сахаром и водой в этой ситуации окажутся неэффективными.