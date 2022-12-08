Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости В Мире В Швейцарии запретят использовать электромобили из-за энергетического кризиса

В Швейцарии запретят использовать электромобили из-за энергетического кризиса

Виктория Христова Дек 8, 2022 В Мире, Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи В Швейцарии запретят использовать электромобили из-за энергетического кризиса отключены 33 Просмотров

Опасаясь отключений электроэнергии, власти Швейцарии собираются запретить электромобили

Опасаясь отключений электроэнергии, власти Швейцарии собираются запретить электромобили, сообщает Sabah. В стране уже полностью отказались от продажи авто, работающих на бензине и дизеле. Похоже, европейцы уже не знают, какие еще меры принять, чтобы спастись от энергокризиса.

Швейцария производит 60% электроэнергии за счет гидроэлектростанций. Однако значительная часть электричества поступает в страну из Франции и Германии, а в этом году поставки ограничены. Швейцарское правительство, опасаясь отключений электроэнергии в ближайшие месяцы, в рамках чрезвычайного плана рассматривает меры в направлении запрета электромобилей. Высока вероятность того, что использование электромобилей в стране будет запрещено, за исключением “абсолютно необходимых поездок”.
Однако Швейцария решила полностью запретить продажу автомобилей, работающих на бензиновом и дизельном топливе, в 2030 году. Европейцы также отказались от атомной энергетики и угля. Сейчас по всей Европе бушует энергетический кризис. Когда был перекрыт природный газ, угольные шахты и атомные электростанции стали вновь открываться одна за другой.
Власти страны объявили также о введении режима энергосбережения. В частности, предлагается использовать стиральные машины с температурой не более 40 градусов и запретить сауны.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal