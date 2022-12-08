В Швейцарии запретят использовать электромобили из-за энергетического кризиса

Опасаясь отключений электроэнергии, власти Швейцарии собираются запретить электромобили

Опасаясь отключений электроэнергии, власти Швейцарии собираются запретить электромобили, сообщает Sabah. В стране уже полностью отказались от продажи авто, работающих на бензине и дизеле. Похоже, европейцы уже не знают, какие еще меры принять, чтобы спастись от энергокризиса.

Швейцария производит 60% электроэнергии за счет гидроэлектростанций. Однако значительная часть электричества поступает в страну из Франции и Германии, а в этом году поставки ограничены. Швейцарское правительство, опасаясь отключений электроэнергии в ближайшие месяцы, в рамках чрезвычайного плана рассматривает меры в направлении запрета электромобилей. Высока вероятность того, что использование электромобилей в стране будет запрещено, за исключением “абсолютно необходимых поездок”.

Однако Швейцария решила полностью запретить продажу автомобилей, работающих на бензиновом и дизельном топливе, в 2030 году. Европейцы также отказались от атомной энергетики и угля. Сейчас по всей Европе бушует энергетический кризис. Когда был перекрыт природный газ, угольные шахты и атомные электростанции стали вновь открываться одна за другой.

Власти страны объявили также о введении режима энергосбережения. В частности, предлагается использовать стиральные машины с температурой не более 40 градусов и запретить сауны.