Канадский ЦБ повысил ключевую ставку до максимума за 14 лет

Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых, по итогам заседания в среду

Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых, по итогам заседания в среду. Размер подъема совпал с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics, а уровень ставки достиг максимума с 2008 года.

В заявлении Банка Канады, опубликованном по итогам заседания, отмечается, что ЦБ приближается к концу цикла резкого повышения ставки, в ходе которого ее уровень взлетел на 4 процентных пункта с марта. “Управляющий совет будет оценивать необходимость дальнейшего увеличения ключевой ставки для восстановления баланса спроса и предложения и возвращения инфляции к целевому значению”, – отмечается в сообщении ЦБ.

В пояснительной записке говорится, что инфляция в Канаде и в других странах остается на высоком уровне, а рост экономик идет очень медленными темпами. Инфляция в Канаде сейчас держится на рекордном за последние 40 лет уровне в 6,9%, что значительно выше ожидавшейся ЦБ цели в районе 2%. При этом рост цен на энергоресурсы значительно увеличивает цены на продукты питания и другие товары.

Инфляция в Канаде в октябре составила 6,9%, как и в сентябре, опустившись с пиковых 8,1% в июне, но по-прежнему в три с половиной раза превышая таргетируемый уровень в 2%.

В июле ЦБ Канады принял решение повысить ключевую ставку с 1,5% до 2,5% годовых, что стало самым большим единовременным повышением ставки с 1998 года. В этом году ставка с учетом последнего объявления ставка поднималась уже семь раз. В начале года она составляла 0,25%, а в октябре поднялась до 3,75%.

Следующее плановое решение канадского ЦБ по ключевой ставке намечено на 25 января 2023 года.

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