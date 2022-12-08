Глава ООН призвал положить конец «оргии разрушения» природы

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш призвал заключить глобальное соглашение о защите окружающей среды на конференции ООН по биоразнообразию COP15, стартовавшей в Монреале 7 декабря. Об этом сообщает Reuters. «Человечество стало орудием массового вымирания. Этот саммит — наш шанс остановить оргию разрушения», — заявил глава ООН в ходе выступления на открытии COP15. Согласно оценке ООН Global Land Outlook 2022 года, до 40% поверхности суши Земли уже считаются деградировавшими.
Участники переговоров надеются, что двухнедельный саммит ООН приведет к соглашению, которое гарантирует, что в 2030 году будет больше «природы» — животных, растений и здоровых экосистем. Но то, как будет осуществляться и измеряться данный прогресс, должно быть согласовано всеми 196 правительствами в соответствии с Конвенцией ООН о биологическом разнообразии (КБР). За три дня переговоров перед саммитом, завершившихся 5 декабря, сторонам не удалось согласовать проект соглашения для финальных дебатов перед закрытием COP15 19 декабря.
В целом ООН надеется убедить все страны взять на себя обязательства к 2030 году поставить под охрану не менее 30% своих земельных и морских территорий — цель, которую часто называют целью «30 к 30». В настоящее время только около 17% суши и менее 8% океана хоть как-то охраняются. На COP15 также рассмотрят еще 22 потенциальных цели, от ограничения использования пестицидов до отмены субсидий на сумму около $500 млрд на деятельность, наносящую ущерб природе. Но проект возможной сделки по-прежнему изобилует фразами в квадратных скобках, что указывает на отсутствие согласия.
Руководитель Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен призвала страны мира договориться о сотрудничестве для защиты биоразнообразия на Земле. По ее словам, текущая ситуация напоминает войны с природой, сообщает The Guardian. «Что касается биоразнообразия, мы находимся в состоянии войны с природой. Нам нужно помириться с природой. Потому что природа — это то, что поддерживает все на Земле… наука недвусмысленна», — отметила глава ЮНЕП. Выступление Ингер Андерсен было приурочено к грядущему саммиту ООН по биоразнообразию COP15, который стартовал 7 декабря в Монреале.
По словам эксперта, участники конференции должны прийти к соглашению, которое затронет «пять всадников апокалипсиса биоразнообразия»: изменений в землепользовании, чрезмерной эксплуатации природы, загрязнения окружающей среды, климатического кризиса и распространения инвазивных видов. Руководитель ЮНЕП подчеркнула, что правительства стран мира еще ни разу не выполняли цели ООН в области биоразнообразия в полном объеме. Поэтому нужно создать механизм подотчетности по аналогии с тем, согласно которому определяется национальный вклад государств в борьбу с климатическим кризисом.
«Это наша третья попытка согласования целей в области биоразнообразия. Многому пришлось научиться, чтобы понять, что произошло в предыдущие два раза, что сработало, а что нет. Сейчас мы находимся на траектории потери 1 млн из 8 млн видов на этой планете. Это явно не тот путь, по которому мы хотим идти. Нам нужно изменить действия, которые мы должны совершать как люди: нам нужно есть и жить так, чтобы это было позитивно для природы», — подытожила Ингер Андерсен.