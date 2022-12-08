Глава ООН призвал положить конец «оргии разрушения» природы

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш призвал заключить глобальное соглашение о защите окружающей среды на конференции ООН по биоразнообразию COP15, стартовавшей в Монреале 7 декабря. Об этом сообщает Reuters. «Человечество стало орудием массового вымирания. Этот саммит — наш шанс остановить оргию разрушения», — заявил глава ООН в ходе выступления на открытии COP15. Согласно оценке ООН Global Land Outlook 2022 года, до 40% поверхности суши Земли уже считаются деградировавшими.

Участники переговоров надеются, что двухнедельный саммит ООН приведет к соглашению, которое гарантирует, что в 2030 году будет больше «природы» — животных, растений и здоровых экосистем. Но то, как будет осуществляться и измеряться данный прогресс, должно быть согласовано всеми 196 правительствами в соответствии с Конвенцией ООН о биологическом разнообразии (КБР). За три дня переговоров перед саммитом, завершившихся 5 декабря, сторонам не удалось согласовать проект соглашения для финальных дебатов перед закрытием COP15 19 декабря.

В целом ООН надеется убедить все страны взять на себя обязательства к 2030 году поставить под охрану не менее 30% своих земельных и морских территорий — цель, которую часто называют целью «30 к 30». В настоящее время только около 17% суши и менее 8% океана хоть как-то охраняются. На COP15 также рассмотрят еще 22 потенциальных цели, от ограничения использования пестицидов до отмены субсидий на сумму около $500 млрд на деятельность, наносящую ущерб природе. Но проект возможной сделки по-прежнему изобилует фразами в квадратных скобках, что указывает на отсутствие согласия.