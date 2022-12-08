Гигантская волна повреждает круизный лайнер Viking Polaris, одна пассажирка погибает и несколько ранены.

Круизное плавание сотен пассажиров прервано практически и не начавшись из-за гигантской волны, повредившей судно и убившей пассажирку.

Круизный лайнер Viking Polaris, совершающий свои походы под норвежским флагом, находился в районе мыса Горн, вблизи чилийский территориальных вод и направлялся в Аргентину, когда начался шторм. Гигантскому кораблю, казалось бы, к штормам не привыкать. Пассажиры, находящиеся в каютах или в многочисленных залах и комнтах отдыха, как правило, и не чувствуют напора стихии. Но не на сей раз. Буря была такой силы, что она вызвала мощные волны, некоторые из которых достигали высоты в десяток и более метров.

Самая большая волна достигла уровня средних палуб, на которых находились десятки пассажиров. В результате страшного удара корабль был повреждён, часть окон были разбиты, но самое печальное в том, что в результате удара волны погибла одна пассажирка. Ей было 62 года. Ещё несколько человек были ранены осколками стёкол и поранившись при падении на пол.

Лайнер был вынужден пришвартоваться в аргентинском порту Ушуайя. Всего на «Полярном Викинге» 260 членов экипажа, и он может брать 378 пассажиров, но сколько пассажиров находилось на судне в момент удара, сообщено не было.

6 декабря компания Викинг, которой принадлежит лайнер, объявила об отмене следующего круизного рейса, маршрут которого пролегал по тем же районам, что и маршрут Viking Polaris – включая Магелланов пролив и пролив Дрейка. По словам администраторов компании, погода в этом году «сошла с ума», сила гроз и штормов такова, что опытные морские волки не могут вспомнить ничего подобного.

Но компания обещала возобновить круизы 17 декабря, когда лайнер Viking Octanis отправится к берегам Антактиды. Этот лайнер новый, он совершил лишь одно путешествие, пройдя по северным районам Канады.

Все надеются, что опасность для любителей круизов всё же незначительна и трагическое происшествие не более, чем случайность.