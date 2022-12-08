Канадский Монетный двор выпускает новую двухдолларовую монету в память Королевы Елизаветы Второй

Новая монета выпускается с чёрным траурным ободком-полем, которое символизирует траур в знак памяти покойной королевы.

Чёрное кольцо по краю монеты, по словам представителей Монетного двора, символизирует «траурную повязку» в честь Елизаветы Второй, скончавшейся после правления, длившегося семьдесят лет.

Всего будет выпущено пять миллионов траурных двухдолларовых монет. Практически все они будут выпущены в оборот, и банки станут выдавать их клиентам по мере расходования предыдущих запасов монет. По меньшей мере, таковы планы, хотя, вполне вероятен вариант, при котором канадцы станут оставлять монеты у себя, и тогда те приобретут коллекционную стоимость. Впрочем, Монетный двор не исключает выпуска дополнительного количества монеты, если та исчезнет с рынка, а дополнительные выпуски всегда понижают коллекционную стоимость денег.

Кроме чёрного ободка, или окантовки, или ореала, все остальные элементы точно такие же, как и на обычной монеты того же достоинства. Портрет королевы на монете тот же, который украшает монету этого достоинства с 2003 года, равно, как изображение полярного мишки с другой стороны.