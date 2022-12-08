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Новости Авторы Меган Хорхенсен Канадский Монетный двор выпускает траурную монету
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Аверс и реверс новой монеты достоинством в два доллара, с траурным ореолом.

Канадский Монетный двор выпускает траурную монету

Megan Jorgensen Дек 8, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 69 Просмотров

Канадский Монетный двор выпускает новую двухдолларовую монету в память Королевы Елизаветы Второй

Новая монета выпускается с чёрным траурным ободком-полем, которое символизирует траур в знак памяти покойной королевы.

Чёрное кольцо по краю монеты, по словам представителей Монетного двора, символизирует «траурную повязку» в честь Елизаветы Второй, скончавшейся после правления, длившегося семьдесят лет.

Всего будет выпущено пять миллионов траурных двухдолларовых монет. Практически все они будут выпущены в оборот, и банки станут выдавать их клиентам по мере расходования предыдущих запасов монет. По меньшей мере, таковы планы, хотя, вполне вероятен вариант, при котором канадцы станут оставлять монеты у себя, и тогда те приобретут коллекционную стоимость. Впрочем, Монетный двор не исключает выпуска дополнительного количества монеты, если та исчезнет с рынка, а дополнительные выпуски всегда понижают коллекционную стоимость денег.

Кроме чёрного ободка, или окантовки, или ореала, все остальные элементы точно такие же, как и на обычной монеты того же достоинства. Портрет королевы на монете тот же, который украшает монету этого достоинства с 2003 года, равно, как изображение полярного мишки с другой стороны.

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