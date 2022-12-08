Квебекский Музей Цивилизации собирается устроить выставку, посвящённую процессу иммиграции. И собирает памятные предметы, которые сыграли роль в жизнь иммигрантов

Музей цивилизации разыскивывает памятные предметы, принадлежащие иммигрантам, переехавшим на ПМЖ в Квебек.

Музей Цивилизации обращается к иммигрантам и к потомкам иммигрантов с просьбой передать в музей предметы, которые могут представлять интерес как объекты исторического наследия и которые свидетельствуют о жизни иммигрантов.

Заметим, что в Музее Цивилизации хранится большое количество предметов, свидетельствующих о волнах ирландской и шотландской иммиграции 19 века. Однако до сих пор в музее хранится очень мало объектов, которые иллюстрируют процесс иммиграции конца 20-го века и начала 21-го века.

Предметы, которые собирает музей, будут представлены на выставке, посвящённой иммиграции как раз последних десятилетий, и, наверняка, многие недавние и относительно недавние иммигранты с удовольствием этв выставку посетят.

Как поясняет Музей, речь идёт о предметах быта, об образцах культуры и о любом объекте, который так или иначе свидетельствует о жизни иммигранта. Даже пара старых коньков может вызвать интерес, как символ встречи с квебекской зимой, а уж кухонная утварь, привезенная с собой и неизвестная в Канаде, представляет всеобщий интерес. Историческое значение имеют национальные музыкальные инструменты, привезённые книги, афиши образцы национальное одежды и многое другое.

Зачастую сами жители не представляют себе, какое значение для истории и для будущих поколений имеют их старые вещи, пыляющиеся в чуланах или на чердаках, а ведь всё это олицетворяет связь и путешествие культур.

Музей Цивилизации проводит сбор предметов до 12 марта 2023 года. Музей предлагает заполнить специальный формуляр для отправки потенциального коллекционного объекта. Формуляр находится на странице: https://appelaobjets.mcq.org

Сайт квебекского Музея Цивилизации: https://www.mcq.org.