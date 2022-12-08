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Общество Животные В Канаде отмечается быстрый рост рынка кормов для собак и кошек
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В Канаде отмечается быстрый рост рынка кормов для собак и кошек

Виктория Христова Дек 8, 2022 Животные, Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде отмечается быстрый рост рынка кормов для собак и кошек отключены 78 Просмотров

По данным исследовательской компании Packaged Facts, к концу 2022 года продажи кормов для собак и кошек в Канаде превысят $3,5 млрд, что на 8% выше показателя 2021 года.

По данным исследовательской компании Packaged Facts, к концу 2022 года продажи кормов для собак и кошек в Канаде превысят $3,5 млрд, что на 8% выше показателя 2021 года. Эксперты считают, что рост обусловлен увеличением поголовья домашних питомцев, сохраняющимся спросом на продукцию премиум-класса, а также инфляцией.

Проведённый Packaged Facts опрос показал, что среди канадских владельцев собак или кошек четверть (26%) совершенно согласны с перспективой платить больше за продукты питания, полезные для здоровья и хорошего самочувствия животных. Ещё 42% респондентов более или менее готовы к этому.

Кроме того, 65% канадцев сообщили, что уже сейчас тратят на товары для своих домашних животных больше, чем раньше, а в попытках периодически экономить на кормах признались около 35%. Только 12% точно указали, что стали покупать более бюджетные продукты питания для собак и кошек.

Опрос также показал, что владельцы домашних питомцев в Канаде продолжают переходить на онлайн-покупки, хотя и медленнее, чем любители животных в США. Сейчас 23% продаж товаров для четвероногих любимцев приходится на электронную коммерцию.

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