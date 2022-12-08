Канадский пенсионный фонд прекращает исследование криптовалюты

Канадский пенсионный план CPP Investments прекратил попытки изучить возможности инвестирования в криптовалюту, сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании.

Канадский пенсионный план CPP Investments прекратил попытки изучить возможности инвестирования в криптовалюту, сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании.

Представитель фонда отказалась давать комментарии агентству, но сообщила, что компания не делала прямых инвестиций в криптовалюту. CPPI управляет примерно 388 миллиардами долларов для 20 миллионов канадцев и является крупнейшим пенсионным фондом в Канаде.

По сообщению Reuters, лаборатория Alpha Generation Lab пенсионного фонда, которая исследует новые инвестиционные тенденции, в 2021 году сформировала команду из трех человек для исследования компаний, основанных на криптовалюте и блокчейне. С тех пор команда была переведена в другие области.

Эта новость появилась после того, как другие канадские пенсионные фонды раскрыли свои позиции на криптовалютных рынках, например Caisse de dépôt et Placement du Québec (CDPQ), которая управляет активами на сумму около 300 миллиардов долларов. Пенсионный план учителей Онтарио (OTTP) принял участие в раунде серии A криптобиржи FTX на сумму 400 миллионов долларов в январе 2021 года и недавно списал свои инвестиции в размере 95 миллионов долларов до нуля.