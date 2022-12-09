Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Животные Собака в Калгари сделала несколько покупок в PlayStation Store

Собака в Калгари сделала несколько покупок в PlayStation Store

Виктория Христова Дек 9, 2022 Животные, Новости Комментарии к записи Собака в Калгари сделала несколько покупок в PlayStation Store отключены 43 Просмотров

В городе Калгари произошёл забавный и поучительный случай.

В городе Калгари произошёл забавный и поучительный случай. Геймер Дэвид Мёрфи работал из дома и осознал, что давно не смотрел, чем там занимается его собака Зои. Решив проверить, всё ли в порядке, он застал её в процессе уничтожения геймпада DualShock 4 для PS4. Геймер отругал животное, отобрал у него контроллер и вернулся к работе, как вдруг заметил несколько оповещений об успешной покупке в PlayStation Store, хотя он ничего не покупал.

Мёрфи сразу же подумал, что его взломали, и обратился в поддержку. Та ответила довольно быстро и заявила, что все приобретения были сделаны именно с его консоли. Он пошёл проверять свою приставку и обнаружил, что действительно купил предметы в Watch Dogs — иронично, что это оказался проект со словом «собаки» в названии. И тут он понял, что всё дело в его животном.

“Когда она грызла кнопки, она просто начала покупать и покупать. В магазине же всё происходит автоматически. Если вы просто несколько раз нажмёте кнопку X, вы попадёте прямо в магазин и купите что-то без подтверждения. Зои очень хорошая собака, но её точно нужно дрессировать. Что ж, зато было весело”, – признается Дэвид.

По словам Мёрфи, поддержка PlayStation вошла в его положение и вернула все потраченные средства.


					


			Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!   

       
  
  

    
    

      
      
      
      
      

      
Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.                                                              Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.








      

        
        
      

    

  

  

			





									


				











				
 				

			


			




		

		
Теги 




		


		


				

			

			

		
		

		

		
			
	
		
		


	

	




			
			















		
		
Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal


				




	

		

					

				
		

			© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal