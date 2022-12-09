У певицы Селин Дион диагностировали синдромом мышечной скованности

Певица Селин Дион отменила концерты в Великобритании и Европе в следующем году, рассказав, что у нее был диагностирован синдром мышечной скованности

Певица Селин Дион отменила концерты в Великобритании и Европе в следующем году, рассказав, что у нее был диагностирован синдром мышечной скованности. Это редкое и неизлечимое неврологическое заболевание, которое вызывает прогрессирующую мышечную ригидность и спазмы мышц

У певицы Селин Дион диагностировали синдром мышечной скованности (Stiff Person Syndrome, SPS) — редкое неврологическое заболевание с признаками аутоиммунной болезни, которое вызывает прогрессирующую мышечную ригидность и спазмы мышц. Об этом артистка сообщила в видеопослании фанатам, опубликованном в Instagram .

54-летняя певица рассказала, что болезнь вызывает у нее неконтролируемые мышечные спазмы, а также у нее возникли трудности с ходьбой и пением, поэтому она не сможет выступить с запланированными концертами в Великобритании и Европе в следующем году.

«У меня уже давно проблемы со здоровьем. Мне было очень трудно столкнуться с ними и рассказать обо всем, через что я прошла. Недавно у меня диагностировали очень редкое неврологическое расстройство, называемое синдромом мышечной скованности, которым страдает один человек на миллион. Хотя мы все еще изучаем это редкое заболевание, мы знаем, что именно оно является причиной моих спазмов. К сожалению, эти спазмы влияют на все аспекты моей повседневной жизни, иногда вызывая трудности при ходьбе и не позволяя мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла», — рассказала Селин Дион.

Певица также добавила, что делает все возможное, чтобы уменьшить симптомы заболевания и вернуться на сцену в кратчайшие сроки: «Со мной работает отличная команда врачей, которые помогают мне выздороветь, рядом находятся мои драгоценные дети, которые поддерживают меня и помогают мне. Каждый день я усердно работаю со своим терапевтом по спортивной медицине, чтобы восстановить силы и способность снова выступать, но я должна признать, что это — борьба».

По данным Национального института неврологических расстройств США, SPS — редкое неизлечимое заболевание, для которого характерны «ригидность мышц туловища и конечностей и повышенная чувствительность к таким раздражителям, как шум, прикосновения и эмоциональный стресс, которые могут вызвать мышечные спазмы». Для людей с SPS характерны сгорбленные и напряженные позы, замедлить прогрессирование болезни помогают успокаивающие препараты и миорелаксанты.