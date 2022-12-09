Канадская Lucara Diamond ожидает скачка прибыли за счет алмазов Ботсваны

Выручку в размере от $200 млн до $230 млн в 2023 году в основном за счет более ценных камней на ее ботсванском руднике в Карове ожидает быстрорастущая канадская алмазодобывающая компания Lucara Diamond

Выручку в размере от $200 млн до $230 млн в 2023 году в основном за счет более ценных камней на ее ботсванском руднике в Карове ожидает быстрорастущая канадская алмазодобывающая компания Lucara Diamond, 8 декабря пишет газета Mmegi Online.

В 2022 году руководители Lucara ожидают, что их выручка составит от $195 млн до $225 млн.

В сообщении, опубликованном на прошлой неделе, президент и главный исполнительный директор алмазной компании Эйра Томас сообщила, что в следующем году ожидается добыча до 425 000 каратов алмазов, по сравнению с прогнозом в 340 000 каратов в этом году. Предполагается, что продажи в 2023 году достигнут 415 000 каратов.

В 2023 году Lucara планирует потратить до $105 млн на развитие своего проекта подземной добычи алмазов в Карове. Томас сказала, что средства будут потрачены в основном на проходку шахтного ствола, а также на строительство охладителя воздуха для массовых работ, проведение тендера на разработку подземных сооружений и закупку подземного оборудования.

Она сообщила также, что на руднике продолжалось увеличение плановых темпов проходки как вентиляционной, так и производственной шахт.