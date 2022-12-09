Стороны AUKUS согласовали формат перспективных систем связи

Австралия, Канада и США поддержали руководящие принципы для телекоммуникационных компаний, разработанные Великобританией и призванные обеспечить поставки оборудования для телекоммуникационных сетей

Австралия, Канада и США поддержали руководящие принципы для телекоммуникационных компаний, разработанные Великобританией и призванные обеспечить поставки оборудования для телекоммуникационных сетей, в том числе для 5G и 6G, 8 декабря сообщила пресс-служба британского правительства

Эти три страны первыми поддержали британские принципы разработки Open RAN — нового вида телекоммуникационного комплекта, который позволяет провайдерам «смешивать и сочетать» решения от нескольких поставщиков, что невозможно при текущих настройках сети.

Этот шаг активизирует усилия по снижению мировой зависимости от небольшого числа телекоммуникационных компаний в создании и обслуживании 5G и будущих сетей, а также поможет открыть глобальный рынок для новых участников.

«Мы инвестируем 250 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вывести Великобританию на передовые позиции в области инноваций 5G, — сказала министр цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, отметив, что речь идет о создании «беспроводной инфраструктуры нового поколения».

Стратегия диверсификации цепочки поставок 5G, опубликованная в ноябре 2020 года и поддержанная Фондом открытых сетей стоимостью 250 млн фунтов стерлингов, определяет, где правительство будет устранять барьеры для новых поставщиков, инвестировать в открытые и совместимые решения, такие как Open RAN, и создавать сети с союзниками.