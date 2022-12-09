Бомба, Спутник и Ракета: новые имена в Северной Корее

В Северной Кореи на собраниях и в публичных заявлениях официальные лица дали указание взрослым и детям менять свои имена, если они кажутся слишком мягкими или простыми, а имена без согласных на конце слова являются «антисоциалистическими».

В Северной Кореи на собраниях и в публичных заявлениях официальные лица дали указание взрослым и детям менять свои имена, если они кажутся слишком мягкими или простыми, а имена без согласных на конце слова являются «антисоциалистическими». В прошлом северокорейцев поощряли давать своим детям патриотические имена, которые имели идеологическое или даже милитаристское значение, например, Чунг Сим (верность), Чонг Иль (пистолет), Пок Иль (бомба) или Уй Сонг (спутник).

Однако в последние годы, когда страна стала более открытой для внешнего мира, северокорейцы стали давать своим детям более нежные, более воодушевляющие имена, которые легче произносить, например, А Ри (любимая), Со Ра (морская раковина) и Су Ми (суперкрасотка). Вместо имен, оканчивающихся на твердые согласные, детям дают имена, оканчивающиеся на мягкие гласные, что больше похоже на имена, которые дают детям в Южной Корее.

Но в последнее время власти Северной Кореи пресекают эту тенденцию, требуя от граждан с менять милозвучные имена на более идеологизированные и даже менять имена своих детей, если они недостаточно «революционны», как говорят источники. «Начиная с прошлого месяца на собрание жителей районов постоянно выносятся уведомления об исправлении всех имен без конечных согласных. Люди с именами, в которых нет конечной согласной, должны до конца года добавить к своему имени политический смысл, чтобы соответствовать революционным стандартам», – говорится в оповещении.

Многие люди выражают резкое неодобрение «тирании властей, навязывающих коллективизм, говоря: «Как можно не позволять людям называть себя? Мы что – роботы или домашний скот?»