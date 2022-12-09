Сколько еще вероятных повышений ставок Банком Канады?

По словам экономиста Шерри Купер (Sherry Cooper), объявление ставки Банком Канады 7 декабря “вероятно” станет последним значительным повышением в цикле корректировки ставок, который начался в этом году

По словам экономиста Шерри Купер (Sherry Cooper), объявление ставки Банком Канады 7 декабря “вероятно” станет последним значительным повышением в цикле корректировки ставок, который начался в этом году. Это связано с тем, что рынок жилья в настоящее время демонстрирует признаки большего, чем ожидалось, охлаждения в результате этих повышений. “Базовые цены на жилье в Канаде уже снизились почти на 10% по всей стране”, – сказал Купер. “Несколько лицензированных банков сообщили нам на этой неделе, что более 25% оставшейся амортизации по их жилищным ипотечным кредитам составляет 35 лет и более”.

Эта динамика имеет существенные последствия со временем обновления. “При продлении эти учреждения рассчитывают предоставлять ипотечные кредиты с амортизацией в течение 25 лет, что подразумевает существенное увеличение ежемесячных платежей”, – предупредил Купер. “Это вполне может произойти через три или четыре года, но очевидно, что многие домохозяйства могут оказаться в затруднительном положении, если ставки по ипотечным кредитам не снизятся за это время”.

Поскольку следующее заседание центрального банка запланировано на 25 января, Совет управляющих, вероятно, более внимательно изучит экономические данные, которые будут доступны до тех пор. “Повысят ли они ставки, будет зависеть от данных”, – сказал Купер. “Если они это сделают, то, скорее всего, на 25 пунктов. Даже если они сделают паузу на этой встрече, это не исключает дополнительных шагов позже в этом году, если избыточный спрос сохранится ”. Я ожидаю дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, продолжения медвежьего рынка акций и дальнейшей коррекции цен на жилье.

Купер сказала, что она не ожидает, что процентная ставка Банка Англии вернется к допандемическому уровню в 1,75% в ближайшее время, “потому что инфляция тогда составляла менее 2%, что маловероятно по мере нашего продвижения”, – сказала она. “Хотя ограничения на поставки, возможно, ослабевают, глобализация достигла своего пика. Полупроводники, производимые в США, будут не такими дешевыми, и многие арендные платы, цены и заработная плата будут очень липкими ”.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы