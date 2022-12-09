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Новости В США девочке выдали лицензию на содержание единорога во дворе дома
Единорог

В США девочке выдали лицензию на содержание единорога во дворе дома

Виктория Христова Дек 9, 2022 Новости, Новости Америки Оставить комментарий 28 Просмотров

Американской девочке Мадлен выдали лицензию на содержание единорога во дворе дома.

Управление по контролю за животными в калифорнийском округе Лос-Анджелес выдал Мадлен разрешение на содержание единорога. Отмечается, что единорога пока у девочки нет, но юная американка заранее пообещала выполнять все условия по содержанию животного. Директор Марсия Майеда похвалила девочку за её “чувство ответственного владения животным”.

Управление по контролю за животными настаивает, что девочка должна ухаживать за животным по правилам округа Лос-Анджелес. Помимо этого, у единорога должен быть регулярный доступ к солнечным и лунным лучам, а также к радуге. Девочка должна будет кормить своего будущего питомца арбузом раз в неделю и полировать его рог не реже одного раза в месяц. Также правила запрещают украшать единорога токсичными блёстками и стразами.

Кроме того, владелец единорога должен обеспечить ему регулярный доступ к солнечному свету, лунным лучам и радуге.

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