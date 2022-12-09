Селин Дион поставлен диагноз – у неё синдром Мёрша-Вольтмана, очень тяжёлой болезни

Селин Дион рассказала о состоянии своего здоровья. Оно очень тяжёлое, певица вынуждена все силы направить на лечение.

Утром четверга, 8 декабря, сама Селин Дион объявила о том, что она серьёзно больна. У неё диагностировано неврологическое заболевание – синдром Мёрша-Вольтмана. Эта болезнь известная также как «синдром скованности». Болезнь у певицы, согласно её же словам, началась довольно давно, но в последнее время ситуация, к сожалению, осложняется. Певица вынуждена отменить гастроли в Европе.

Селин Дион, со слезами на глазах, принесла извинения почитателям её таланта за отмену турне (хотя, конечно, никто ни в чём певицу не винит). Она заявила, что сейчас главное — сосредоточиться на здоровье, что и понятно.

Синдром Мёрша-Вольтмана — это болезнь, которая поражает менее, чем одного человека из миллиона. Она характеризуется прогрессивным нарастанием скованности мусколов и постоянными регулярными мускульными спазмами, которые очень болезнены.

Судя по описанию болезни в различных источниках, по мере развития её у человека сначала частично, а затем полностью блокируются все мускулы, они перестают реагировать на внешние раздражители и как бы парализуются. В результате человек теряет способность ходить и говорить, становится неким подобием «живой статуи». Сообщается, что лечение от этой болезни пока не найдено, хотя ведутся исследования и уже найдены пути замедления процесса. Насколько эти утверждения соответствуют истине, не очень понятно.

В любом случае, ситуация очень печальна и многочисленные поклонники таланта Селин Дион надеются, что всё же она вернётся на сцену и, главное, вернётся к полнокровной жизни.