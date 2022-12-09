Игуаны решили извести человечество? Расплодились в безобразных количествах и нападают на мирные города и сёла

Игуаны стали главной причиной регулярного обесточивания целых районов во Флориде.

Согласно поступающим из Центральной Америки, из Мексики и из южных штатов США, во всём этом обширном регионе отмечается усиление активности игуан! Эти грозные существа (наверняка, потомки динозавров, уменьшившиеся в размерах ради лучшей маскировки в борьбе против людей) не соблюдают приличия, они всё чаще и чаще совершают дерзкие вылазки на места обитания человека и наносят тому большой ущерб.

Только что пришла новость из Флориды, где игуана пробралась в трансформаторное устройство электростанции, героически вывела его из строя, устроив короткое замыкание и пожар, после чего весь город Лейк Ворс Бич (Lake Worth Beach был обесточен на несколько часов.

Точно также другая игуана-диверсантка обесточила дом престарелых в городе Лаудердейл Лейкс (Lauderdale Lakes). В этом случае возник сильный пожар, который привёл к эвакуации пожилых жителей дома.

По сообщениям, «неконтролируемое и беспрецедентное» увеличение численности игуан наблюдается с июня. Только во Флориде за последние месяцы эти животные вывели из строя десятки распределительных электощитов, пунктов подача сигналов интернета, щитов телефонной связи и т. д. и т. п.

На сегодняшний день игуаны стали главной причиной аварий и перебоев в электросетях Флориды.

Более того, власти были вынуждены предупредить население об опасности игуан, которые просто сваливаются на головы прохожих с деревьев, причём иногда речь идёт о «дожде из игуан», когда целая стая их вдруг решает обрушиться на людей, проходящих под деревом. Считается, что это явление связано с температурой воздуха — когда ночи холодные, игуаны замерзают и падают с веток, на которых они решили пристроиться на ночёвку. Как только солнышко начинает припекать, они приходят в себя и вновь бросаются в бой.

Между тем, игуаны заполонили бассейны во дворах, туалеты и ванные. Они объедают огороды, оставляют кучи экскрементов на кухнях и даже в спальнях. Отмечены случаи нападения крупных игуан на котов! (это совсем уж непростительно!)

Климатологи считают, что нашествие игуан связано со всемирным потеплением, но эта версия пока не считается общепринятой. Возможно, она всего лишь в русле модных веяний.