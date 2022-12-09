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Политика Выборы Национальная Ассамблея отменила присягу верности королю
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Радостные депутаты от Квебекской партии после известия о том, что теперь их пустят на заседания. Фото из Интернета.

Национальная Ассамблея отменила присягу верности королю

Megan Jorgensen Дек 9, 2022 Выборы, Меган Хорхенсен, Новости, Политика Оставить комментарий 53 Просмотров

Присяга на верность монархии в Парламенте Квебека отменена, хотя закон вступит в силу лишь к началу новой сессии

Национальная Ассамблея проголосовала за закон, согласно которому обязательная до сего дня присяга верность Королю депутатами больше не является обязательной.

Хотя закон не вступил в силу и считается законопроектом, но речь лишь о формальностях (его должен подписать вице-губернатор, как представитель двора, его надо оформить и зарегистрировать и т.д.), но фактически новое положение впервые отменяет требование о принесении присяги верность королю или королеве Канады, как необходимого условия для того, чтобы депутат мог приступить к своим обязанностям.

Теперь же заявлять о верности королю можно “опционально”, а необходимо принести присягу верности народу Квебека.

Обсуждение законопроекта во время заседания Национальной Ассамблеи заняло всего 12 минут, то есть законопроект даже не обсуждался, а был представлен и сразу же поставлен на голосование. Но на самом деле, схватки были жаркие, и, как все мы помним, депутаты Квебекской партии, отказавшиеся принести присягу королю, не были допущены на заседания. Партия Солидарный Квебек согласилась же на присягу лишь пояснив, что она вынуждена на это действие пойти, чтобы иметь возможность отстаивать интересы своих избирателей в Парламенте.

Так как Национальная Ассамблея уходит в отпуск, как обычно в середине декабря, то Закон официально не будет утверждён и не вступит в действие до новой сессии, уже в следующем году. Так что депутатам от Квебекской партии придётся немного подождать с занятием мест в зале.

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