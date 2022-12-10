История новогодней игрушки

Обычай наряжать к Новому году ель появился еще в Средние века у германских народов. Германцы издревле почитали ель священным деревом — символом бессмертия. Каждый год в дни зимнего солнцестояния они убирали свои дома еловыми ветками, веря, что в хвое обитают добрые духи природы.

Обычай наряжать к Новому году ель появился еще в Средние века у германских народов. Германцы издревле почитали ель священным деревом — символом бессмертия. Каждый год в дни зимнего солнцестояния они убирали свои дома еловыми ветками, веря, что в хвое обитают добрые духи природы. Начиная с XVI века ель стала символом христианского Рождества. В Германии, Голландии, Англии появилась традиция ставить в доме целое хвойное дерево и развешивать на его ветвях украшения. Первые три века украшения эти были исключительно съедобные. Яблоки — как воспоминание о райских плодах, росших на древе познания. Пресные вафли — вместо просвирок, символизировавшие тело Христово. Ну и конечно, пастила, имбирные пряники и орехи, которые золотили настоящим сусальным золотом.

Собственно, настоящие елочные игрушки появились лишь в конце XVIII столетия. В те годы были очень модны украшения из еловых шишек, покрытые золотым напылением, посеребренные звездочки из соломы и небольшие фигурки ангелов из чеканной латуни.

Первые елочные шары появились в Тюрингии, в городе Лауше, в 1848 году. Лауш издревле славился своими стеклодувами. И вот однажды один мастер решил в Рождество нарядить для своих детей елку. Но он был очень беден. Денег на фрукты и сладости не хватало. И тогда он выдул яблоки, лимоны, пряники и орехи из стекла. Игрушки получились настолько красивые, что о них пошла молва. И вскоре уже не только жители Лауша, но и всей Германии стали заказывать себе стеклянные украшения на Рождество.

Поначалу стеклянные елочные игрушки были из толстого тяжелого стекла, а изнутри — для блеска — покрывались слоем свинца. Но в 1860-х годах в Лауше был построен газовый завод. С помощью газовых горелок стекло можно было теперь разогревать до очень высоких температур, и стеклодувы стали делать тонкие изящные вещиц. Вредное для здоровья свинцовое покрытие было заменено на нитрат серебра.

Статью в берлинском журнале “Der Bazar” за 1895 год о знаменитых лаушских стеклодувах. Статья (см. фото) начинается с очень красочного описания рождественских праздников.татью в берлинском журнале “Der Bazar”

“Рождество на пороге, и дети с надеждой и радостью ждут появления великолепного сказочного дерева, мерцающего яркими огнями…Всё мигает, искрится и сияет вокруг темно-зелёного дерева, как будто серебряные звездочки спустились с неба и украсили ветви.

Сказочные шары, отливающие серебром, окрашенные в голубой или красный цвет, напоминают драгоценные рубины, топазы и сапфиры. Их изготавливают мастера стеклодувы из Тюрингии.

Драгоценные шары, почти невесомые и хрупкие, потому что стеклянные стенки шаров не превышали толщину бумажного листа, стеклянные жемчужины, украшающие рождественские венки (Kranz perlen), еловые шишки и милые стеклянные птахи c радужными крыльями, разноцветные мотыльки из картона, шёлка и бархата(Sammet), сверкающие как бриллианты звезды, пёстрые мячики, рога изобилия(Füllhörner) с цветами и фруктами, фонарики и буквы из кубиков льда (Buchstaben aus Glaçon), кометы (Schweifsterne), яблоки из марли (die Äpfel aus Gaze) на серебряном шнуре и даже какие-то обезьянки из синели (Chenille Äffchen). И конечно же ёлочку украшает мишура (Lametta) золотого, серебряного, медного оттенков, всех цветов радуги, гладкая или вьющаяся, среди которой можно разглядеть позолоченные орехи и яблоки, а также вполне съедобные сладости и вкусняшки, такие как сорт печенья или скорее пряников, ароматной выпечки осенне-зимнего сезона.

Особый, ставший традиционным, рецепт соблюдается с 1820-го года. и печенье с рисунком или фигурное, в настоящее время, например, на таком печенье делают шоколадное покрытие с изображением Кёльнского собора.

Мастера могли выдувать практически все, что угодно: не только шары, но и виноградные гроздья, птиц, рыбок, фигурки Санта-Клауса, кувшинчики и амфоры. Игрушки раскрашивались серебряной и золотой пылью. Именно тогда возникла мода на разные виды игрушек и способы украшения елок. Несколько десятилетий лаушские мастерские были монополистами в производстве новогодних украшений.

До момента постройки железной дороги топать пешком приходилось 20 км. Железнодорожная станция в Лауше была построена в 1886-ом году.

Лауша долгое время была мировым центром производства стеклянных ёлочных украшений. Однако, к 1932-ому году производство оказалось на грани банкротства. Во время Великой Отечественной войны на лаушских стеклодувов работали советские военнопленные, заключённые концентрационных лагерей.

Немецкоговорящая вики сообщает о 121-ом военнопленном из России, Украины, Италии, Голландии, Польши, работавшем в лаушских мастерских во время Второй Мировой войны. С 1939 по апрель 1945-ого ёлочные игрушки в Лауше не производились.

Вторая волна популярности пришла уже во времена ГДР. Производство давало рабочие места для 1300 сотрудников. Трудные времена приходили и уходили, сегодня это совсем небольшой коллектив, бережно сохраняющий свою историю. Вредные и опасные технологии, по семейным традициям применявшиеся фактически в домашних условиях, были давно запрещены. С 1991 года в Лауше работает единственное в своём роде училище в стране, которое готовит специалистов-стеклодувов, в том числе и тех, кто выбирает своей профессией изготовление ёлочных игрушек (в настоящее время в училище 25 учеников, приехавших со всей Германии).

Сама елка как символ новогоднего праздника появилась в России после указа от 20 декабря 1699 года, который Петр I издал по возвращении из-за границы. Этот указ предписывал украшать хвоей (елью, сосной, можжевельником и их ветвями) к новому, перенесенному отныне с 1 сентября на 1 января, году улицы, дороги и дома.

Но новшество имело мало отношения к немецкой рождественской елке: это был лишь способ декорирования городского праздничного пространства. Специальное украшение елки не предусматривалось. После смерти Петра I его начинание было фактически забыто и, что весьма курьезно, свято соблюдалось лишь кабатчиками, продолжавшими украшать елками крыши и входы в питейные заведения.

Качественный скачок в восприятии, понимании и оценке мира семьи и мира детей в России пришелся на 20-30-е годы XIX века. Первоначально рождественская елка в России рассматривалась как атрибут привилегированной дворянской праздничной культуры (да и реально была им), что вполне соответствовало одной из приоритетных задач социальной политики Николая I, направленной на укрепление и «очищение» дворянства. Позднее, по мере демократизации праздника и расширения его сословных границ, нарядная елка все чаще украшала собой буржуазное жилище. Все большее количество удачливых предпринимателей (купцов, торговцев, банкиров) и лиц доходных профессий (врачей, адвокатов, государственных служащих) пытались воспроизвести в своем повседневном быту дворянский образ жизни, а по роскоши и красоте елочного убранства — даже перещеголять своих более родовитых и сановных современников.

Богато украшенная елка олицетворяла собой буржуазное стремление к индивидуальному и семейному материальному благополучию и подтверждала его наличие. Она была тем символом, который, с одной стороны, объединял семью и отделял, отграничивал ее от «чужих», а с другой — свидетельствовал о ее общественном престиже и мощи, значимости и богатстве, вне зависимости от знатности происхождения.

Однако настоящее знакомство России с рождественской елкой и елочной игрушкой происходит уже во второй половине XIX века. Именно на последние пять его десятилетий приходится период становления этого праздника в стране в новом качестве: во-первых, как подлинно семейного, во-вторых, по преимуществу детского и, в-третьих, широко отмечаемого не только высшей аристократией, но и в семьях профессоров, врачей, купцов, предпринимателей, творческой интеллигенции.

Опыта массового производства елочных игрушек в России не было. До революции их делали небольшие артели, но в основном привозили из Германии — Постышев не лукавил в своей статье, называя эту традицию прерогативой “богатеев”.

Хотя лесная красавица бывала на праздник и у бедняков, и у мещан, украшали они рождественское дерево не игрушками, а сладостями — конфетами, орехами, пряниками, а потом раздавали их детям.

Прятать вкусности на елке было принято и в дворянских домах, но там для этого были специальные сюрпризницы — игрушки с небольшой полостью или коробочкой внутри, в которую клали конфеты или драже. А могли положить и украшение, и куколку, и солдатика.

Из ваты делали самые разнообразные фигурки: ангелов с крыльями, райских птиц, девочек на коньках и мальчиков на лыжах. Часто головки у этих куколок были фарфоровые. Также в магазинах продавались вырубные листы с хромолитографическими изображениями. Из этих листов можно было вырезать лица тех же ангелов, детей или дедов-морозов и приклеить на ватную или тканевую игрушку.

Также до революции в России были очень популярны елочные игрушки в технике дрезденского картонажа. Это были фигурки, склеенные из двух половинок тисненого картона, тонированного золотой или серебряной краской. Их производили машинным способом в Дрездене и в Лейпциге начиная с XIX века. Продавались эти фигурки в виде листов с вытисненными деталями, которые надо было самостоятельно выдавить, вырезать и склеить.

Фабричное производство елочных игрушек было впервые налажено в России в годы Первой мировой войны. В то время в городе Клин существовал стекольный завод, принадлежавший с 1848 года князьям Меншиковым. На этом заводе из цветного стекла изготавливались лампы, бутылки и пузырьки для аптек. В войну в Клин попали пленные немецкие солдаты. Они-то и научили русских мастеров выдувать из стекла елочные шарики и бусы.

Первой мировой мы обязаны и другим украшением, без которого невозможно представить современную елку — верхушкой в виде шпиля. На протяжении всего XIX века макушку рождественской ели украшали или Вифлеемская звезда, или фигурка Иисуса Христа. Обычно их делали из дрезденского картонажа и для большего эффекта подсвечивали свечами.