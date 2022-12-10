Форс-мажор объявлен на канадско-американском нефтепроводе Keystone

Работу нефтепровода Keystone остановили после утечки. В связи с этим канадская энергетическая компания TC Energy объявила форс-мажор

Работу нефтепровода Keystone остановили после утечки. В связи с этим канадская энергетическая компания TC Energy объявила форс-мажор, написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Утечка нефти произошла на участке трубопровода, расположенного к югу от города Стил-Сити в США. Топливо попало в ручей в округе Вашингтон штата Канзас. После этого сработало аварийное отключение, начавшееся около 20:00 по местному времени 7 декабря. Падение давления в нефтепроводе привело к срабатываю сигналов тревоги.

Специалисты изолировали ту часть трубы, из которой потекла нефть. Вниз по течению ручья они поставили боновые заграждения, чтобы топливо не просочилось дальше.

Трубопровод Keystone используют для поставок нефти на рынки Северной Америки. Топливо перекачивают из Канады и США. Трубопроводная система начинается в канадском городе Хардсити и разветвляется в Стил-Сити. Один рукав проложен в штат Иллинойс, а другой — в Техас. Общая протяженность системы составляет 4324 километра.