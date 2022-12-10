Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Форс-мажор объявлен на канадско-американском нефтепроводе Keystone
Строительство нефтепровода Keystone XL в Альберте. Фото Government of Alberta

Форс-мажор объявлен на канадско-американском нефтепроводе Keystone

Виктория Христова Дек 10, 2022 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Форс-мажор объявлен на канадско-американском нефтепроводе Keystone отключены 46 Просмотров

Работу нефтепровода Keystone остановили после утечки. В связи с этим канадская энергетическая компания TC Energy объявила форс-мажор

Работу нефтепровода Keystone остановили после утечки. В связи с этим канадская энергетическая компания TC Energy объявила форс-мажор, написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Утечка нефти произошла на участке трубопровода, расположенного к югу от города Стил-Сити в США. Топливо попало в ручей в округе Вашингтон штата Канзас. После этого сработало аварийное отключение, начавшееся около 20:00 по местному времени 7 декабря. Падение давления в нефтепроводе привело к срабатываю сигналов тревоги.

Специалисты изолировали ту часть трубы, из которой потекла нефть. Вниз по течению ручья они поставили боновые заграждения, чтобы топливо не просочилось дальше.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal