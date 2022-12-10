Иммиграция с Александрой Мельниковой. Разрешение на работу для супругов иностранных работников – американские горки, адреналин, отчаяние и наконец-то неожиданное везение!

Именно так можно описать последние изменения в праве на работу для супругов!

По общим правилам в иммиграции супруги иностранных работников имели право работать в Канаде только если иностранный работник (то есть главный аппликант) работал в сфере высококвалифицированного труда (то есть на должностях, для выполнения которых нужно образование университета или колледжа). Две недели назад общеканадская классификация профессий была реорганизована и вследствие этого многие профессии (а соответственно специалисты) были «повышены» или «понижены».

Например, уехала ваша супруга в Канаду работать специалистом по маникюру и педикюру. До ноября 2022, вы не имели право просить открытое разрешение на работу вместе с супругой. Но!!! С ноября 2022 года эту профессию повысили в ранг квалифицированного рабочего труда и соответственно, муж имеет право работать в Канаде вместе с женой.

Обратная ситуация: получил ваш супруг контракт на работу на должность скотовода (животновода) при коровьей ферме. До ноября 2022 года вы могли приехать вместе с вашим супругом, так как вам было положено открытое разрешение на работу в Канаде. После реформы профессий, эту профессию понизили и супруги этих специалистов потеряли возможность работать в Канаде (ужас…).

И нежданно-негаданно, то есть 2 декабря, эти американские гонки завершились фанфарами – с января 2023 года министерство иммиграции вводит ВРЕМЕННУЮ программу, по которой работать смогут все супруги, независимо от уровня работы главного аппликанта (!!!). Конечно все поделили на разные стадии. Правительство Канады планирует таким образом повысить количество иностранных работников на минимум 200 тысяч человек, компенсируя недостаток рабочей силы.

Все подробности будут известны в январе 2023 года, надеемся, что «звездочек», оговорок и исключений там будет немного и они не помешают семьям иностранных работников приезжать в Канаду вместе. Я буду держать вас в курсе, а вы следите за моими новостями.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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