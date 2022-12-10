Бронхит: что это такое и как с ним бороться

Бронхит – весьма распространённая болезнь. Неприятная и надоедливая. Но есть способы борьбы с ним!

Пять растений, которые отлично справляются с бронхитом, купить их легко, приготовить как лекарство ещё проще. Не болеем, но если заболели, лечимся![/box]

Бронхит – заболевание дыхательных путей, болезнь, к сожалению, весьма распространённая. Считается, что каждый из нас в течение жизни уж один раз, но бронхитом переболел. При бронхите восполяются бронхи (то есть,две ветви трахеи, входящие сверху в наши лёгкие и обеспечивающие дыхание). В поинципе, различаются два вида бронхита – острый и хранический. Острый, как правило, длится пару недель (реже – до трёх недель), а хронический может длиться и до трёх месяцев в году, а то и больше.

При бронхите характерен кашель, выделение слизи, повышение температуры, да и дыхание, конечно же, затруднено, а это вызывает усталость и часто головную боль.

Кроме лекарств и покоя, есть проверенные домашние средства, позволяющие быстрее болезнь преодолеть:

Капская герань. Это растение, как оказалось, способствует излечению заболеваний дыхательных путей благодаря содержащимся в нём элементам. Как правило, при приёме 30 капель экстракта три раза в день позволяют избавиться от бронхита на 3-7 дней, что в два-три раза быстрее, чем при обычном ходе болезни. Если речь о детях, то количество капель можно снизить в 2-4 раза. В Квебеке надо спрашивать в аптеках экстракт géranium du Cap. Официальное название, принятое в медицине – EPs 7630. Тимьян (Thym). Это растение тоже ускоряет процесс выздоровления, но особенно действует на кашель, который становится более редким и менее сильным. Как правило, делается настойка – 1-2 грамма высушенного тимьяна на 150 г. кипятка, и настоять минут 10. Пить несколько чашек в день. Можно купить экстракт тимьяна и пить 20-40 капель, разбавив их водой или соком. Пить раза три в день. Плющ (lierre). Настойка плюща (чайная ложка сухих листьев на стакан кипятка, настоять минут 10) помогает облегчить кашель, насморк, затруднённое дыхание. Пить три чашки в день. Но детям давать в два раза меньше. В аптеках есть тимьян в порошке, в капсулах, есть экстракты – на этикетке обязательно указан наилучший способ применения при бронхите. Эвкалипт (eucalyptus) – это известное стредство от простуд и от бронхита, что доказано и медицинскими исследованиями. Особенно полезен при хроническом бронхите. Как и с тимьяном, можно сделать настойку (2-4 грамма сухих листьев на 150 г. кипятка, заваривать минут 10), пить две чашки в день. В аптеках есть экстракты, есть эвкалиптовое масло, есть капли. На этикетках объясняется, как надо принимать тот или иной вид лекарства, но эвкалиптовое масло не рекомендуется детям и беременным женщинам, об этом нельзя забывать. Солодовый корень (réglisse) – тоже известное традиционное средство от бронхита. Сухой корень лучше всего принимать в виде порошка (5-15 граммов в день), лучше всего после еды. Можно растворять 2-5 граммов в стакане воды. И опять же, в аптеках продаются экстракты разной степени насыщения.