Какие комиссионные сборы выплачивает продавец в зависимости от способа оплаты товара, выбранного покупателем

Продавец отдаёт компании, выпустившей карточку, часть суммы, полученной за проданный товар и оплаченный карточкой, а не наличными.

Информация эта интересна и полезна всем — как продавцам, так и покупателям, потому что страдают в конце концов обе стороны. Термин «страдают», возможно, слишком сильный, потому что выплаты незначительные, но всё-же, в конце концов набегает значительная сумма.

Наличные мы носим с собой всё реже и реже, расплачиваясь дебетовой или кредитной картой. Даже сумма в каких-то жалких пару долларов сегодня чаще оплачивается карточкой. Но каждый раз, когда мы предъявляем к оплате карточку, продавец платит комиссию, которая в итоге обходится ему в копеечку… Но в конечном итоге возмещаем расходы продавца мы, покупатели.

Наименее затратными для розничных торговцев являются операции с наличными, хотя и эти операции влекут за собой некоторые комиссии за управление деньгами, внесение депозитов и обработку.

Но платежи по кредитным картам обходятся торговцам дороже. Почему? Потому что в этом случае человек, продавший товар, платит определенный процент от транзакции в виде комиссии за межбанковские операции. Сборы зависят от разных обстоятельств, но сегодня средняя ставка составляет 1,4%.

Однако чем больше преимуществ предлагает карта владельцу (начисляемые баллы, предоставляемые скидки в процентах, прибавление миль и т.д.), тем выше процент, который выплачивает продавец компании, которая выпустила каротчку. Более того, сборы с продавца взимаются также за возврат товара и возмещение расходов в случае проблем. При совершении покупки через Интернет сборы ещё больше.

Варианты сборов разные. Например, при оплате через Interac торговец выплачивает фиксированную сумму за каждую транзакцию, а не процент от суммы, как происходит в случае с кредитными картами. Комиссия при оплате через Interac меняется в зависимости от ряда факторов, включая объем транзакций или применение бесконтактного способа оплаты. Но в настоящее время комиссия за межбанковскую конверсию для услуги Interac Debit не взимается.

Важно и то, что, что с октября 2022 года канадские торговые предприятия имеют право взимать дополнительную плату с клиентов, расплачивающихся кредитными картами (это право предоставлено им по условиям урегулирования коллективного иска против Visa и Mastercard). Но к Квебеку это право не относится, потому что в провинции такая практика запрещена Законом о защите прав потребителей.

В Квебеке нельзя взимать комиссию за оплату дебетовыми картами. При оплате кредиткой комиссия, как уже сказано выше, взимается.

Закон устанавливает также, что цена, которую указывает продавец, должна включать все суммы, которые потребителю придется заплатить за товар или услугу, за исключением налогов с продаж, которые продавец может добавить при оформлении заказа (а может и включить эти налоги в цену, указанную на прилавке).

Но продавец может установить минимальную сумму для приема оплаты дебетовой или кредитной картой. Или же он может предоставлять скидку покупателям, использующим наличные деньги. Хотя вряд ли кто-то видел такие предложения, выставленные перед кассой.

Между прочим, в Канаде один из самых высоких процентов межбанковских комиссий за транзакции по кредитным картам. Нынешние ставки заморожены до 2025 года, и ряд организаций призывают правительство принять распоржения о снижении ставок, что было бы выгодно не только розничным торговцам, но и потребителям. Ведь комиссия в конце концов отражается на конечной цене товара, потому что продавец, логичным образом, прибавляет расходы к цену.

Так что, подводя итоги, можем сказать, что продавцу выгоднее, когда с ним расплатились наличными, а покупатель в любом случае будет возмещать его расходы по взимаемой комиссии.