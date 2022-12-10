Повышение ставок: что делать с ипотекой?

Банк Канады объявил в среду утром о 7-м повышении ключевой ставки подряд, направленном на сдерживание инфляции; мера, однако, сложная для нескольких владельцев.

Банк Канады объявил в среду утром о 7-м повышении ключевой ставки подряд, направленном на сдерживание инфляции; мера, однако, сложная для нескольких владельцев.

Какую стратегию им следует использовать, чтобы пережить эти более сложные времена?

Одно можно сказать наверняка «на самом деле заемщики, у которых есть ипотечная ставка с плавающей ставкой и ипотечная маржа, увидят, что их выплаты по ипотеке увеличатся», – объясняет в интервью LCN Филипп Симар, директор по ипотечному кредитованию в Квебеке.

Домовладельцы, у которых есть плавающая процентная ставка с фиксированным платежом, могут столкнуться с определенными трудностями, даже если их платеж не изменится.

С другой стороны, они приблизятся, если они еще не прошли его, к точке срабатывания, ‘скорости срабатывания’», – добавляет специалист.

Это происходит, когда заемщики больше не платят основную сумму в свои ипотечные платежи, а только проценты, что увеличивает срок их кредита.

«В это время некоторые иски могут быть предъявлены к их выплате по ипотеке», – уточняет г-н Симард.

«Есть возможность пойти и “установить свою ставку» для людей, у которых есть переменная ставка и которые начинают находить бюджет немного более напряженным, с другой стороны, фиксированные ставки по-прежнему высоки сегодня”, добавляет ипотечный менеджер.

«С сегодняшними объявлениями, как ни странно, переменные ставки будут выше, чем фиксированные».

В среднем переменные ставки будут изменены на 5,25%, в то время как у нас есть фиксированные ставки на уровне 4,74% в течение пяти лет.

Хотя у заемщиков может возникнуть соблазн перейти на фиксированную ставку, это не обязательно правильное решение, в зависимости от бюджетной ситуации каждого человека.

«Мы приближаемся к пику роста, это чувствовалось в сегодняшнем тоне управляющего Банка Канады. Он больше говорил не о повышении, а о переоценке повышения. В конечном итоге банк снизит свою ключевую ставку. Его мандат – удерживать инфляцию на уровне около 2%. Когда ситуация стабилизируется, они в конечном итоге понизят ключевую ставку”»

Филипп Симар предлагает заемщикам, которые хотят установить свою ставку, выбрать одну на срок до двух или трех лет.

«Вы можете упустить возможность снижения ставок и не получить от этого никакой выгоды в будущем”, если вы выберете закрытую ставку с более длительным сроком погашения.

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