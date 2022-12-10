Арестованы два преступника, нападавших на случайных прохожих, грабивших и избивавших их

Полиция арестовала двоих бандитов, которые в течение примено двух недель терроризировали население нескольких кварталов Монреаля.

Полицейские Монреаля, при помощи полицейских района Лонадьер сумели задержать двух молодых людей, в течение пары недель совершающих преступления в восточных районах Монреаля и в Лонадьерах. В основном юные бандиты орудовали в монреальском городском районе Ошлага-Мезонёф.

Бандиты были задержаны на территории муниципалитета Saint-Calixte. Одному из них 18 лет, а другому 19. Эта «сладкая парочка» совершила не менее пяти преступлений (скорее всего, больше) за последние дни. Они выбирали одиноких прохожих, останавливали их и требовали отдать деньги, мобильные телефоны и другие вещи. В ходе нападения бандиты угрожали бейсбольными битами, а по меньшей мере в двух случаях избили своих жертв. Ещё по меньшей мере в одном случае преступники выстрелили в жертву из пневматического оружия.

Оба арестованных обвиняются в вооружённых нападениях, в незаконном применении огнестрельного оружия, в грабежах, в угрозах убийства.

Полиция обращается к жителям с просьбой сообщить о других возможных преступлениях, совершенных этими лицами. Пока единственные доступные изображения обоих негодяев, это кадры видеосьёмок. Они невысокого качества, но позволяют разглядеть лица.

Жители Ошлага-Мезёнёв и соседних монреальских кварталов в последнюю неделю буквально боялись выходить на улицы из-за действий двух бандитов, которые нападали на людей с необычной жестокостью. Но после ареста обоих бандитов население вздохнуло спокойно.