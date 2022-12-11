Заемщики отворачиваются от переменных ставок, говорит CMHC

Как и ожидалось, в последнем запланированном объявлении ставки Банка Канады в этом году произошло еще одно повышение, причем седьмое повышение подряд означает, что его учетная ставка теперь подскочила на целых четыре процентных пункта в 2022 году.

Как и ожидалось, в последнем запланированном объявлении ставки Банка Канады в этом году произошло еще одно повышение, причем седьмое повышение подряд означает, что его учетная ставка теперь подскочила на целых четыре процентных пункта в 2022 году.

Решение в среду, повышение на 0,5%, ознаменовало собой последнее действие в серии повышений ставок центрального банка в течение года, и канадцы теперь сталкиваются с радикально отличающимися перспективами заимствования от того, с которым они столкнулись девять месяцев назад.

Затем процентная ставка Банка Канады осталась на рекордно низком уровне в 0,25%, при этом центральный банк снизил эту ставку, поскольку национальная экономика остановилась с началом пандемии COVID-19 в марте 2020 года.

Эта среда заимствования привела к тому, что множество канадцев поспешили воспользоваться дешевыми ставками, а переменные варианты, привязанные к базовой ставке Банка Канады, приобрели большую популярность по сравнению с их фиксированными аналогами.

Однако, поскольку после первого квартала эти ставки начали стремительно расти, разница между переменными и фиксированными ставками уменьшилась – это означает, что предпочтение потребителей переменным ставкам также имеет тенденцию к снижению, согласно недавнему отчету Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC).

В отчете национального жилищного агентства по ипотечному жилищному кредитованию указано, что, хотя доля ипотечных кредитов с переменными процентными ставками достигла максимума в 56,9% в начале этого года, во втором квартале этот показатель упал до 44,2%.

Таня Бурасса-Очоа, старший специалист по экономике CMHC, является автором отчета вместе с Шеймусом Бенвеллом (специалист по экономике) и Даниэлем Дежарденом (старший аналитик по экономике).

Бурасса-Очоа сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что примечательной тенденцией в вопросе о соотношении фиксированной и переменной ставок было то, что заемщики, по-видимому, тяготеют к краткосрочным ипотечным кредитам с фиксированной ставкой, а не к пятилетнему продукту.

“При быстром росте процентных ставок это как бы изменило текущую ситуацию, и поэтому мы фактически увидели тенденцию возврата к фиксированным ставкам”, – сказала она.

“Однако интересно то, что, как правило, вариант с фиксированными ставками на пять лет и более был самым популярным вариантом, но теперь, в последние месяцы, мы действительно видим, что заемщики выбирают фиксированные ставки, но в основном на более короткие сроки. Итак, три года, два года, один год. На это интересно посмотреть”.

Отчет показал, что число заемщиков с чрезмерной нагрузкой и сумма долга, с которой они имеют дело, сократились с момента достижения пика в 2020 году – событие, которое, по его словам, совпало с вмешательством правительства и ослаблением ограничений эпохи COVID.

Тем не менее, Очоа-Бурасса сказал, что CMHC будет внимательно следить за перспективами заемщиков, чьи бюджеты все еще ограничены в ближайшие кварталы, особенно тех, кто все еще пользуется ипотекой с переменной процентной ставкой, чьи платежи быстро растут по мере роста ставок.

“Просрочки по ипотечным кредитам по-прежнему находятся на действительно рекордно низком уровне”, – сказала она. “Но когда мы переходим к другим кредитным продуктам, таким как кредитные карты, кредитные линии или даже автокредиты, мы видим, что уровень просрочки по этим кредитным продуктам начинает немного повышаться.

“На чем нам нужно сосредоточиться, так это на том, чтобы действительно увидеть, как это отразится в ближайшие месяцы и кварталы. Да, многие заемщики возвращаются к фиксированному варианту, но все еще есть значительная доля тех, кто выбрал переменный вариант… Мы хотим посмотреть, как это повлияет на их ежемесячные платежи по ипотеке”.

В недавнем отчете Банка Канады подсчитано, что половина ипотечных кредитов с переменной ставкой и фиксированным платежом в настоящее время достигла своей начальной ставки, точки, при которой платежи покрывают только проценты по ипотеке и не выплачивают никакой основной суммы.

Не только это: в случае, если ставки по ипотечным кредитам с переменной ставкой вырастут еще на 50 базисных пунктов к середине 2023 года, дополнительные 15% ипотечных кредитов с переменной ставкой и фиксированными платежами могут приблизиться к их начальной ставке, сообщил центральный банк.

В этом случае 65% ипотечных кредитов с переменной процентной ставкой в Канаде – 17% всех ипотечных кредитов – будут на уровне или вблизи их начальной ставки к середине 2023 года.

“Это означает, что эти выплаты будут увеличиваться – так что впереди еще много подвижек”, – сказал Бурасса-Очоа. “За этим действительно стоит внимательно следить”.

Facebook I Instagram I Linkedin