В Осло вручили Нобелевскую премию мира

В Стокгольме и Осло 10 декабря, прошли церемонии вручения Нобелевских премий

В Стокгольме и Осло 10 декабря, прошли церемонии вручения Нобелевских премий. Пять из шести Нобелевских премий присуждаются в Стокгольме, Нобелевская премия мира вручается в Осло, где проводятся отдельные торжества.

Церемония в Стокгольме в этом году пройдет в полномасштабном формате, в 2020 и 2021 годах церемонии были сокращены, также не было банкета. На церемонии будут присутствовать многие лауреаты 2020 и 2021 годов.

В Нобелевском комитете заявили, что лауреаты 2022 года удостоены премии за “представление гражданского общества в своих странах”.

Отмечается, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стала писательница Анни Эрно из Франции.

Кроме того, премия по физике была присуждена французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру.

Лауреатом Нобелевской премии по медицине стал учёный из Швеции Сванте Паабо.