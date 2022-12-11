Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости В Мире В Осло вручили Нобелевскую премию мира
Фото: vsenovosty.mediasalt.ru

В Осло вручили Нобелевскую премию мира

Виктория Христова Дек 11, 2022 В Мире, Новости Комментарии к записи В Осло вручили Нобелевскую премию мира отключены 59 Просмотров

В Стокгольме и Осло 10 декабря, прошли церемонии вручения Нобелевских премий

В Стокгольме и Осло 10 декабря, прошли церемонии вручения Нобелевских премий. Пять из шести Нобелевских премий присуждаются в Стокгольме, Нобелевская премия мира вручается в Осло, где проводятся отдельные торжества.

Церемония в Стокгольме в этом году пройдет в полномасштабном формате, в 2020 и 2021 годах церемонии были сокращены, также не было банкета. На церемонии будут присутствовать многие лауреаты 2020 и 2021 годов.

В Нобелевском комитете заявили, что лауреаты 2022 года удостоены премии за “представление гражданского общества в своих странах”.

Отмечается, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стала писательница Анни Эрно из Франции.

Кроме того, премия по физике была присуждена французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру.

Лауреатом Нобелевской премии по медицине стал учёный из Швеции Сванте Паабо.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal