У истоков возникновения лыж

Для того, чтоб понять, когда и где впервые в мире появились лыжи, в их первоначальном виде, необходимо перелистать историю примерно на 5-6 тыс. лет назад.

Для того, чтоб понять, когда и где впервые в мире появились лыжи, в их первоначальном виде, необходимо перелистать историю примерно на 5-6 тыс. лет назад. В ходе множества археологических исследований и раскопок, учеными были обнаружены рисунки на скалах, которые свидетельствуют о том, что древние люди использовали дощечки, прикрепленные к ногам для преодоления заснеженных дорог, несколько тысячелетий тому назад. Такие рисунки были обнаружены учеными в Норвегии, на основании чего можно предположить, что история лыж начинается с северных стран. Однако, существует еще множество научных теорий, согласно одной из которых, лыжи зародились в древней Азии. Другая теория объединяет ученых, утверждающих, что история возникновения лыж началась в Европе ещё в ледниковый период в эпоху палеолита.

Не исключено предположение, что начало использования дощечек, в виде лыж, приходится примерно на один и тот же период во всех странах мира. На сегодняшний день нет точно утвержденной даты и места, где появились первые лыжи. Можно только сказать с уверенностью, что целью изобретения первых лыж в древние века было выживание в суровых условиях. Лыжи считаются одним из первых способов передвижения, придуманного людьми. Древние люди, жившие более 5000 лет назад, использовали приспособления, похожие на лыжи, с целью перемещения по глубокому снегу и зыбкой почве, а также во время охоты на диких животных. Лыжи способствовали более быстрой погоне за добычей.

Форма первых лыж, конечно же, очень отличалась от той, которую мы привыкли наблюдать сейчас. В древние времена даже не было и речи о какой-либо обработке материала, поэтому первоначальный облик лыж – это две вырезанные из дерева дощечки с приподнятыми и немного загнутыми носками. Дощечки вырезались ровными, без прогибов и вырезов по бокам. Одной из первых модернизаций считается использование шкуры с ноги животных (камус), которую прикрепляли с целью улучшения скольжения при подъёме на вершины. Плюсом такого нововведения стало ещё и то, что шкура, при остановке не давала возможности скользить непроизвольно вниз.

Интересен тот факт, что древнее изобретение используется активно жителями северных территорий и в настоящее время. Для передвижения по снегу к поверхности лыж крепят камус. Камус – это специальная подкладка для лыж, выполненная из шкур животных, которая с одной стороны имеет липкий слой (для крепления к лыжам), а с другой стороны ворсистый. Именно ворс дает возможность легкого скольжение в одну сторону и минимизирует проскальзывание лыж в обратную. Крепились первые лыжи к ногам с помощью кожаных ремней.

Со временем лыжи постоянно усовершенствовались и стали появляться более узкие лыжи, одного размера, которые улучшали скольжение. Крепления также усовершенствовались раз за разом и чаще всего стала применяться техника, при которой к лыжам прикреплялись только пальцы ног, а пятка могла свободно приподниматься во время движения. Обуви не было специализированной в те времена и только лишь в 20-м веке появились первые лыжные рантовые ботинки с уплотненной жесткой подошвой, которые применялись в период с 30-х до 70-х годов 20-го века.

Внешний вид лыж со временем приобрёл прогиб, который способствовал равномерному распределению веса человека. Для лучшего сохранения направления движения, были придуманы углубления (желобы) на скользящей стороне лыж. Для равновесия во время езды, в те времена использовалась только одна палка. Она была длиной в человеческий рост и вырезана преимущественно из бамбукового дерева.

В середине 15-го века лыжи начали использовать в военном деле. Есть сведения, что скандинавская армия проводила подготовку бойцов на лыжах и полученные навыки активно использовались в борьбе против иностранных захватчиков. Российские полководцы также переняли использование данной техники передвижения в своих походах и восстаниях. Так, в период Отечественной войны 1812 года российские войска успешно применили лыжи в разгроме войск Наполеона. Спустя многие годы, во времена Первой мировой войны, все крупнейшие государства имели значительное количество обученных лыжников для разведки, неожиданных наступлений, а также участие в горнострелковых и егерских частях.

В повседневную жизнь лыжи входили в активное пользование как средство передвижения у людей, проживающих в северных странах. Отсутствие дорожного сообщения и расстояние между ближайшими поселениями не менее 5 км – вот что послужило развитию навыков катания на лыжах у крестьян и их детей (которым особенно по душе пришелся новый способ передвижения). Привычка катания на лыжах сохранилась на долгие годы. Практические цели данного способа передвижения постепенно уходили на второстепенный план и люди начали спускаться с помощью лыж с целью получения новых эмоций. Так начала зарождаться история лыжного спорта. Но об этом – в следующий раз.