Гуляем по Монреалю: достопримечательности города, известные и не очень

Интересные достопримечательности нашего Монреаля: рекомендуем посетить

Особняк Рэвенскраг находится в районе Golden Square Mile в Монреале, Квебек. Его строительство завершилось между 1860 и 1863 годами по заказу сэра Хью Аллана. В 1942 году сын сэра Хью, сэр Монтегю Аллан, передал здание Royal Victoria Hospital, где оно стало использоваться как медицинское учреждение. В этот период роскошный декор был почти полностью утратил свой первоначальный вид. В настоящее время дом знаменит как “Allan Memorial Institute” и интегрирован в структуру Университета Макгилла. При завершении строительства здание представляло собой пятиэтажное строение с 72 комнатами, включая подвал и чердак. Интерьеры были оформлены в Викторианском стиле, яркие цвета, такие как зеленые шелковые обивки на стенах столовой, придавали ему уникальность. Фрески и росписи на стенах изображали мифологические и повседневные сцены, дополненные позолотой. Первый этаж содержал четыре основные спальни, две уборные, две ванные, гостиную, гардеробную и детскую столовую, а на втором этаже находились восемь детских спален и большая ванная. Чердак был оборудован обсерваторией. Особняк был оснащен газовым освещением и современными водопроводными и отопительными системами своего времени.

Монреальский музей изящных искусств является одним из самых древних художественных музеев Канады. Он был основан в 1860 году как Ассоциация изобразительных искусств. Развитию музея способствовало пожертвование местного жителя Бенайи Джибба. В 1912 году музей переехал на улицу Шербрук, в престижный деловой район города. Коллекция музея значительно расширилась, и здание продолжало перестраиваться. Сегодня в его фондах насчитывается около 33 тысяч экспонатов, включая произведения как старых, так и современных художников, а также гравюры, картины и рисунки. Особое внимание привлекает коллекция древних тканей и английского фарфора, а также одна из крупнейших выставок чайных коробочек. В 1972 году музей стал жертвой грабежа, в результате которого было похищено около 2 миллионов долларов. На данный момент ничего из украденного не удалось обнаружить.

Монреальский музей археологии и истории открыл свои двери 17 мая 1992 года. Это событие было приурочено к 350-летнему юбилею основания города, который торжественно отмечался в Монреале. Архитектура музея и его обширная коллекция стали одними из главных достопримечательностей Старого Монреаля, центр которого занимает главное здание музея. Музей представляет собой не единственную постройку, а целый комплекс, включающий шесть зданий: Eperon, Place Royale, Ancienne-Douane, насосная станция Youville, Археологическая школа и Морской дом. Помимо демонстрации археологических и исторических коллекций, в музее также проводятся разнообразные тематические выставки, а также организуются мероприятия для студентов и школьников.

Археологический и исторический музейный комплекс Пуэнт-а-Кальер, находящийся в Монреале на Плейс-Роял, открыл свои двери для зрителей весной 1992 года. Этот комплекс завоевал множество престижных наград как на национальном, так и на международном уровнях в области архитектуры и сейчас пользуется большой популярностью, ежегодно привлекая около 400 000 посетителей. Музейный комплекс состоит из нескольких зданий: Эперон, Дом Моряков, Археологическая полевая школа, бывшее здание таможни и Ювиль – первая насосная электростанция города. В Эпероне расположены экспозиции, посвященные созданию Монреаля. На нижнем уровне этого здания ведутся археологические раскопки, соединённые подземным переходом с бывшей таможней, где сейчас выставляют предметы культуры и повседневной жизни горожан. В Археологической полевой школе представлены артефакты, найденные во время раскопок. Дом Моряка, ранее известный как Морской Институт, теперь включает выставочные площади и магазин сувениров.

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