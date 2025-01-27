Сегодня – годовщина полного снятия блокады. Накануне состоялся прием в Генконсульстве РФ

Сегодня – 81-я годовщина снятия блокады Ленинграда. День, изменивший ход как всей Великой Отечественной войны, так и всей дальнейшей мировой истории.

Вспоминать об этом периоде в судьбе России невозможно без слез, содрогания и глубокого преклонения перед мужеством народа. Перед непобедимостью, непокоренностью и великим героизмом каждого ленинградца.

Блокада города на Неве длилась 872 дня! 872 дня безысходности, голода, холода и мужества жителей Северной столицы. В 1941 году Гитлер начал военные действия вокруг Ленинграда с целью его полного уничтожения. 8 сентября 1941 года произошло замыкание кольца вокруг этого важного стратегического и политического центра России и Советского Союза.

В городе находились 2,5 миллиона людей. Постоянные авиационные атаки врага уносили жизни, разрушали здания, архитектурные памятники и склады с провиантом. Во время блокады ни один район Ленинграда не был защищен от вражеского огня. Были определены наиболее опасные зоны, где угроза стать жертвой артиллерии была максимальной. На этих улицах вывешивались таблички с предупреждениями: «Граждане! Эта часть улицы наиболее опасна во время артобстрела». Некоторые из таких табличек сохранились и по сей день, в память о блокаде.

18 января 1943 года силы Ленинградского и Волховского фронтов смогли прорвать этот замкнутый круг, а 27 января 1944 года блокада была окончательно снята. В тот вечер небо озарилось фейерверками в честь освобождения города на Неве.

На протяжении блокады, по различным данным, погибло более 1 миллиона человек. В память об этом героическом событии, 27 января в России отмечается как День воинской славы.

Именно этому событию был посвящен вчерашний прием в Генеральном Консульстве РФ в Монреале, на котором присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Канаде Олег Степанов, представители дипломатического корпуса, ветераны Великой Отечественной войны и ленинградцы, любящие и гордящиеся своим городом.

Мы вспоминали о великом и непокоренном городе на Неве, о том, что пережили и испытали его жители. В речи Посла РФ в Канаде прозвучали очень правильные мысли о единстве народа, о том, что подвиг жителей Ленинграда и его освободителей – бессмертен, и о том, что нынешний, юбилейный год Великой Победы должен быть проведен достойно, красиво и торжественно!

В концерте, который завершал прием, были исполнены песни о Ленинграде и прочитаны стихи о мужестве русского народа.

Пронзительно, под звуки метронома, были озвучены финальные страницы дневника Тани Савичевой. Их зачитали всем присутствующим ученики детского центра «Мечта» Эрик и Диана Нивня. А в одном из залов была представлена выставка художников Санкт- Петербурга.

Организаторы мероприятия выражают признательность общественным организациям «Дружба без границ», «Русский мир Монреаля», «AUNA-Ассоциация художников Северной Америки, «Фольклорной группе «КОЛЯДА», объединение соотечественников «Брусника», детскому образовательному центру «Мечта», а также благодарит за информационную поддержку газету «Деловой Монреаль» и ее издателя – ленинградца Андрея Николаевича Давыдушкина.

Наступивший год объявлен в России годом Защитника Отечества. Первое его мероприятие прошло накануне. А впереди нас ждет юбилей Великой Победы!

И завершая отчет о вчерашнем событии, хочется процитировать один куплет из стихотворения замечательного советского поэта Роберта Рождественского:

«Люди!

Покуда сердца стучатся,— помните!

Какою ценой завоевано счастье,—

Пожалуйста, помните!»

Нам удалось взять интервью у Посла России Олега Степанова, в котором мы поговорили о насущных вопросах дня сегодняшнего, о наших странах, о русскоязычной общине Канады и о многом другом. Вскоре мы его опубликуем.

А сегодня мы прославляем непокоренный Ленинград и отдаем дань памяти тем, кто не дожил до его освобождения!

Помните! Пожалуйста, помните!

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