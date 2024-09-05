Чтиво сегодняшнего дня: Тайны «Дамы с горностаем».

Портрет этой девушки как минимум 30 раз менял прописку: путешествовал во вьючной поклаже конного посланца, каретой, бричкой, поездом, автомобилем, самолётом, паромом, а иногда его просто несли под мышкой.

Многие знатоки и любители искусства считают, что именно эта картина – лучшая из всех созданных Леонардо да Винчи. Просто ей не посчастливилось стать такой знаменитой, как «Джоконда» – она хранится не в Лувре, её не воровали и о её пропаже не писали несколько месяцев на первых полосах всех мировых газет. Между тем, пожалуй, ни одно другое произведение искусства такого уровня не скиталось так долго по миру из-за войн, амбиций, алчности и жажды обладания. Портрет этой девушки как минимум 30 раз менял прописку: путешествовал во вьючной поклаже конного посланца, каретой, бричкой, поездом, автомобилем, самолётом, паромом, а иногда его просто несли под мышкой. Любопытно, что приписываемое Леонардо да Винчи авторство «Дамы с горностаем» долгое время ставилось под сомнение, как и личность изображенной на этом полотне девушки. Споры относительно этого периодически вспыхивают до сих пор, хотя технические средства цифровой эпохи позволяют исследовать картину под новым углом.

На сегодняшний день точно известно, что подлинной осталась лишь малая часть картины, остальное было неоднократно отретушировано: неизвестные реставраторы поработали и с фоном, и с одеянием девушки, и даже добавили темные тени между пальцами её правой руки (при внимательном рассмотрении двух нижних пальцев заметно, что они значительно отличаются от других). Однако, самое главное открытие исследований состояло в том, что итальянский художник писал это произведение в три чётко различимых этапа – «Дама с горностаем» имела как минимум три версии. Но самый главный вопрос, до сих пор волнующий исследователей: какого же зверька держит на руках изображённая девушка? Несмотря на то, что портрет имеет название «Дама с горностаем», вопрос относительно видовой принадлежности зверька (который на картине перевоплотился из маленького и серого в более крупного и белого) остаётся открытым. Эта картина стала настоящим прорывом и новшеством для того времени, так как Леонардо написал её по дереву, используя масло. Да Винчи был одним из тех, кто любил экспериментировать в творчестве и вносил в свою работу новизну.

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Художник позаботился о том, чтобы как можно меньше деталей отвлекало зрителя от юной и свежей красоты модели. Да Винчи изобразил её в простом платье, а из украшений оставил на девушке лишь нитку черного жемчуга. Даже гладко зачёсанные волосы, кажется, служат именно этой цели (такая прическа – с косой и плотно охватывающими лицо прядями волос – была введена в моду Изабеллой Арагонской и называлась «coazone»). Изображение модели вполоборота тоже было инновацией Леонардо, до этого портреты представляли собой по большей части чеканные профили. И даже этой необычной позой художник сумел подчеркнуть живость характера юной модели, которая будто бы прислушивается к невидимому собеседнику. О «Даме с горностаем» поэт Бернардо Беллинчони писал: «Своим искусством он (Леонардо) заставил её казаться слушающей, а не говорящей». Существует предположение, что на портрете изображена 16-летняя Чечилия Галлерани, фаворитка миланского герцога Лодовико Сфорца и мать его сына-бастарда Чезаре. Предположение основано на том, что в момент написания картины (1489-1490 гг.) Леонардо да Винчи работал при дворе герцога в качестве архитектора и инженера. Портрет был заказан герцогом, когда юная Чечилия стала возлюбленной Лодовико Сфорца, и когда началась работа над портретом, женщина уже носила под сердцем ребёнка герцога.

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Чечилия Галлерани родилась в 1473 году в большой семье, которая не могла похвастаться ни богатством, ни знатностью. У девушки было шестеро братьев, наравне с которыми она обучалась языкам, свободно говорила на латыни, пела и играла на музыкальных инструментах, писала стихи. Её образованность и одаренность в сочетании с миловидной внешностью и привлекла внимание Лодовико Сфорца, на службе у которого состоял отец Галлерани. Вероятно, именно миланский герцог стал причиной разрыва помолвки Чечилии с неким Джованни Стефано Висконти, которому девушка была обещана в жёны ещё в возрасте 10 лет. Так Чечилия Галлерани стала фавориткой Сфорца, и по свидетельствам современников, везде сопровождала герцога. Он был искренне привязан к ней и поселил её в своём замке, выделив ей несколько комнат. Чечилия оставалась в замке даже после того, как Сфорца заключил брак с Беатриче д’Эсте, и Лодовико иногда тайком наведывался в комнаты любовницы, которая в то время ждала от него ребёнка. Естественно, всё это не могло укрыться от внимания законной супруги герцога – Беатриче ревновала его к сопернице и в конце концов вынудила разорвать отношения с Чечилией. После того, как Галлерани родила сына, Сфорца выдал её замуж за разорившегося Лодовико ди Брамбилла, графа Бергамини, и подарил дворец. Сына Чечилии Сфорца тем не менее признал, дал мальчику свою фамилию и пожаловал ему владения.

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В браке Чечилия родила ещё четверых детей и стала весьма популярной фигурой в Милане благодаря тому, что открыла один из первых в Европе литературных салонов. Замужество никак не повлияло на увлечения женщины, она не только продолжала писать стихи сама, но и стала собирать в своём доме философов, теологов и поэтов, которые называли её своей музой. Появлялась Чечилия и при дворе Сфорца, особенно часто – после смерти жены Лодовико в 1497 году. Бывшая возлюбленная герцога вместе с его новой любовницей, Лукрецией Кривелли, поддерживала и опекала герцога после утраты жены. Чечилия умерла в возрасте 63 лет, пережив и Лодовико Сфорца, и Леонардо да Винчи, прославившего её в веках. Но вернёмся к портрету Чечилии. Почему же известный художник изобразил свою модель с белым зверьком на руках, которого принято считать горностаем? Существует несколько интерпретаций того, что именно символизирует это животное. Традиционно «зимний» белый горностай считался символом чистоты и непорочности, бытовало даже поверье, что он скорее погибнет, чем позволит себе запятнать свой белоснежный мех. Согласно ещё одной версии, зверёк служит своеобразным намёком на связь девушки с Лодовико Сфорца, который в 1488 году был принят в Орден горностая и включил животное в свой герб.

Кроме того, существует мнение, что, будучи большим любителем загадок и кодов, да Винчи с помощью горностая зашифровал на полотне фамилию Галлерани (на древнегреческом всё семейство куньих именовалось «gale»). А вот американский профессор Жаклин Мэри Музаккьо отмечает другой момент: в поверьях Италии эпохи Ренессанса горностай считался защитным талисманом для будущих матерей и, следовательно, зверёк на картине — намёк на беременность дамы. Интересно, что ранее предполагалось, будто картина была написана не Леонардо, а его учениками: Марко д’Оджоно, Амброджио де Предис и Больтраффио. И лишь в ХХI веке удалось доказать авторство да Винчи. Картина «Дама с горностаем» прошла два детальнейших лабораторных исследования, призванных подтвердить это. Результаты первого, проведенного варшавскими учёными, были опубликованы в 1955 году. Второе исследование вместе с реставрацией было проведено в 1992-м в лабораториях Национальной галереи искусства Вашингтона под руководством специалиста по сохранению предметов искусства Дэвида Булла. При изучении полотна учёный был ошеломлён мастерством Леонардо и позже говорил, что создается впечатление, будто художник начал писать свою модель со скелета, добавив плоть и одежду лишь после того, как понял «механику» её тела.

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О том, что автором картины «Дама с горностаем» является именно да Винчи, свидетельствуют несколько факторов. Во-первых, имеются документальные доказательства того, что художник был лично знаком с Чечилией Галлерани (их связывала дружба) и писал её портрет. Во-вторых, на полотне были обнаружены следы пальцев, характерные для других работ художника. И, наконец, по мнению учёных, на тот момент только да Винчи мог изобразить человека со столь потрясающей анатомической точностью и детализацией. Достаточно присмотреться к руке Галлерани и увидеть, насколько тщательно прописан каждый ноготь и каждая морщинка на костяшках её пальцев. Кроме прочего, на портрете имеются так называемые «узлы Леонардо» – любимый орнамент художника, судя по многочисленным зарисовкам в его рукописях и замечанию Джорджо Вазари, младшего современника живописца. Австрийский историк искусства Людвиг Гольдшайдер считал «узел Леонардо» своего рода шифрованной подписью художника, поскольку «да Винчи» звучит похоже на латинский глагол vincio — «связываю», «завязываю». В данном случае Леонардо прописал множество своих «узлов» в орнаменте на одежде модели.

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Вообще, проведенные исследования обнаружили много интересных деталей. Так, оба исследования подтвердили, что фон полотна был закрашен тёмным цветом не самим да Винчи, а гораздо позже: вокруг фигуры Чечилии были обнаружены частицы серовато-синей краски под слоем чёрной. Польские учёные также выяснили, что изначально на заднем плане было изображено окно или какой-то другой источник естественного света. До сих пор неизвестно, когда и кем был закрашен фон картины (по некоторым данным, к этому приложил руку Эжен Делакруа), поскольку за годы своего существования она неоднократно обновлялась и реставрировалась. Но некоторые особенности наложения слоёв краски позволяют предположить, что чёрный фон появился в промежутке между 1830 и 1870 годами. Безусловно прекрасный портрет после этого стал немного похож на плоский плакат, в отличие от других работ Леонардо, знаменитых, кроме прочего, потрясающей детализацией ландшафтов на заднем плане. В ходе исследований на деревянной основе полотна обнаружились и следы использования так называемого «картона» – рисунка, с которого Леонардо переносил изображение на дерево с помощью крошечных отверстий и угольной пыли. Но и это еще не всё! Исследования «Дамы с горностаем» показали, что да Винчи переписывал портрет как минимум трижды.

В первой версии картины никакого горностая на руках Чечилии не было, как и не было на переднем плане мастерски выписанной кисти правой руки. В первом вариантой не было и синей накидки на плече девушки, на ней было надето только красное платье. Сначала голову Чечилии украшала прозрачная вуаль, которая позже была зарисована волосами, а так же была изменена переносица и линия роста волос. В следующем слое художник добавил зверька, но тот был меньшего размера и серого цвета. И уже здесь возникают сомнения в том, действительно ли это горностай, а не, к примеру, фретка – домашний хорёк (именно они преимущественно имеют окраску разных оттенков серого, тогда как горностаи летом носят рыжевато-коричневый мех). Уже в третьем варианте полотна место на руках Галлерани заняло животное белого цвета, и картина стала фигурировать везде как «Дама с горностаем». Хотя красноватый оттенок глаз зверька позволяет заподозрить, что это всё-таки хорек-альбинос. Дело в том, что в Средневековье и в период Раннего Возрождения хорьков приручали для охоты на диких кроликов, а в некоторых местах – на крыс и мышей. Горностаи поддаются приручению хуже, к тому же их судьба в то время зачастую была куда более печальной: белоснежные зимние шкурки животных использовались для украшения мантий знатных особ.

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Существует ещё одна версия, согласно которой животное, которое держит на руках Чечилия, на самом деле – «блошиный мех», чучело горностая, которое использовалось для ловли докучливых насекомых. Подобные аксессуары вошли в моду в позднем Средневековье и варьировались от меховых горжеток до баснословно дорогих чучел с позолоченными лапками и головами. Впрочем, вегетарианец и любитель животных да Винчи вряд ли стал бы изображать такой образчик таксидермического искусства. Несколько веков существования «Дамы с горностаем» покрыты завесой тайны. Приблизительно в 1491 году картина покинула студию да Винчи и несколько лет хранилась у Чечилии Галлерани. Весной 1498 года находившаяся с ней в дружеских отношениях Изабелла д’Эсте (сестра покойной Беатриче, супруги герцога миланского) попросила Чечилию прислать ей эту работу да Винчи: «Припоминая, что Леонардо нарисовал Ваш портрет, мы просим Вас быть столь любезной и прислать нам Ваш портрет с этим посыльным»… Галлерани, хоть и призналась в ответном письме, что очень изменилась с тех пор, всё же не смогла отказать высокопоставленной просительнице. Можно представить себе, каким губительным оказалось это путешествие для картины, ведь о его сохранности вряд ли кто-то заботился. По мнению американских исследователей, путешествие в 150 км шедевр да Винчи, по всей вероятности, совершил будучи завернутым в ткань и кожу и притороченным к седлу посыльного. Предположительно, спустя месяц картина вернулась к владелице, но на этом её след обрывается почти на три столетия.

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Сложно вообразить, какой была судьба знаменитого портрета, и сколько перемещений и «исправлений» он пережил до того момента, когда в 1800 году его приобрёл в Италии польский князь Адам Ежи Чарторыйский. По всей вероятности, вскоре после прибытия в Польшу картину в очередной раз отреставрировали. Тогда в левом верхнем углу появилась надпись «LA BELE FERONIERE. LEONARD DAWINCI» – считается, что она была сделана по распоряжению польской княгини Изабеллы Чарторыйской, получившей картину в подарок от сына. По словам историка Чарлза Николла, название «Прекрасная Ферроньера» новые владельцы дали шедевру по ошибке, предположив, что на портрете изображена прозванная так небезызвестная фаворитка французского короля Франциска I. В течение XIX века «Дама с горностаем» несколько раз перемещалась по Европе: княгиня Чарторыйская успела спасти картину до начала польского восстания в 1830 году, затем она была отправлена в Дрезден, а после – в Париж, в знаменитый особняк «Отель Ламбер», где жили князья Чарторыйские. В Краков Чечилия Галлерани вернулась в 1882 году, но на этом её приключения не закончились. Почти сразу же после оккупации Польши немцами в 1939 году произведение в числе многих других попало в руки нацистов и было переправлено в Берлин, где дожидалась отправки в Музей фюрера в Линце. Гитлер задумал создать там музей по образцу Уффици, разоряя художественные музеи по всей Европе. Но не сложилось.

Каким-то образом год спустя «Дама с горностаем» попала во владение генерал-губернатора оккупированных нацистами польских земель Ганса Франка, а в конце Второй мировой войны была обнаружена в его заброшенной летней резиденции в Баварии и возвращена в Польшу. Шедевр отправился в Краков, упакованный в ящик, по железной дороге в сопровождении сотрудников департамента культурного наследия. В особом купе с тёмными занавесками специально развесили мокрые простыни, чтобы обеспечить соответствующую влажность воздуха. В последующие годы «Дама», застрахованная на 100 миллионов долларов, путешествовала по миру в качестве экспоната для всевозможных выставок – она побывала в США, СССР и даже в Японии. Только за последние несколько лет ХХ века «Дама с горностаем» совершила целых шесть заграничных турне, в том числе два за океан. Так много не путешествовало ни одно произведение такого класса. Было подсчитано, что в общей сложности шедевр провел за пределами Кракова десять с половиной лет. ⠀

Картина собирала толпы посетителей по всему миру, однако музейное сообщество всё громче протестовало против столь частых путешествий. В результате Министерство культуры запретило её дальнейшие передвижения и после возвращения «Дама» выставлялась исключительно в отдельном зале Королевского замка на Вавеле, где ежедневно ею могли любоваться до 600 посетителей. После того, как в 2016 году правительство Польши приобрело всю коллекцию Чарторыйских, картина была помещена в Национальный музей Кракова, где и находится по сей день.