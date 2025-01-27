Сегодня – день равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Ее крест есть и в Петропавловском Соборе

Череду многочисенных январских православных праздников венчает День Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Несколько лет назад канун этого прекрасного праздника выпал на субботу. И в нашем приходе в тот день прошло Всенощное Бдение, во время которого и священники, и хор, и все собравшиеся прихожане чтили и славили святую Нину.

Пришедшие в тот вечер в храм, видели, что наш дорогой настоятель, отец Анатолий, держал в руках необычный крест – сделанный из веток виноградной лозы, которые соединены между собой в форму креста при помощи пряди человеческих волос.

По преданию, Богородица явилась святой Нине во сне и вручила ей именно такой крест перед тем, как направить ее на миссионерскую деятельность в Грузию. А Патриарх Иерусалимский благословил Нину на подвиг апостольского служения.

Очень много чудес совершила она в Иверии, многих обратила в православную веру. А когда наступила ее светлая кончина, ее тело похоронили в убогой палатке, как она и хотела, в селении Бодби.

Глубоко опечаленные царь грузинский и местный епископ, а с ними и весь народ вознамерились перенести драгоценные останки святой в Мцхетскую соборную церковь и предать их погребению у живоносного столба. Но, несмотря ни на какие усилия, они не могли сдвинуть гроб святой Нины с выбранного ею самой места упокоения.

На могиле ее в скором времени царь Мириан заложил, а сын его, царь Бакур, достроил и освятил храм, во имя кузена святой Нины, святого великомученика Георгия, которого мы прекрасно чтим и знаем, как Георгия Победоносца!

Даже если вы никогда не видели креста святой Нины, узнать его очень просто: концы его горизонтальной перекладины опущены вниз. Будучи в Грузии, копию этого креста привез в наш храм наш замечательный отец Глеб.

А оригинал этой святыни находится в Сиони, кафедральном соборе города Тбилиси. Кроме того, в нашем храме недавно появилась икона святой равноапостольной Нины, подаренной нам грузинским приходом города Торонто. Этот подарок занял почетное место возле придела святого великомученника и победоносца Георгия, чей кузиной, как я уже сказала, и была святая равноапостольная Нина!

Вот сколько всего связано у нас с этой святой! Всех, носящих или носивших в земной жизни имя Нина – с Днем Ангела! Этот день и на Небесах отмечается!

Моли Бога о нас, святая равноапостольная Нина! С праздником, православные!

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