Сегодня мы вспоминаем жертв Холокоста…

Фашистский концлагерь для массового уничтожения Освенцим (немецкое название — Аушвиц), созданный по указанию Гитлера вблизи польского города Кракова в 1941 году, стал символом жестокости и ненависти к человеку.

Во время его работы, согласно различным оценкам, погибло от 1,5 до 4 миллионов людей. Это лагерь оказался самым большим среди всех так называемых «фабрик смерти». Он и другие концентрационные лагеря были предназначены, согласно планам фашистского режима, для «решения проблемы» ликвидации «низших рас» на оккупированных территории.

В 2005 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, приуроченном к 60-й годовщине освобождения узников Освенцима, 7-й Генеральный секретарь организации Кофи Аннан призвал «современные и будущие поколения» сделать все возможное, чтобы подобные ужасы фашизма не повторились.

Я не знаю, как писать о Холокосте, Чтобы не было потом страшно. Ведь взывают из земли кости, И не чьи-нибудь они – наши…

Как в горящее взглянуть гетто, Что б не вздрогнули от слез руки, Эти дети навсегда – где-то… А могли бы быть уже внуки…

Как с улыбкой показать печи В распахнувшихся вратах ада? Догорают в тишине свечи… Лучше, молча, посидим рядом…

Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида, и сегодня в этот день здесь проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции. На международном уровне к этой дате приурочено проведение Всемирного форума памяти Холокоста

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