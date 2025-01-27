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Новости Правительство Канады готовится уйти в отставку
Фото: https://focus.ua/

Правительство Канады готовится уйти в отставку

Степан Артемьевский Янв 27, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Правительство Канады готовится уйти в отставку отключены 1 Просмотров

Канада находится на грани политического кризиса, поскольку правительство, возглавляемое премьер-министром и лидером Либеральной партии Джастином Трюдо, может столкнуться с вотумом недоверия.

 

Палата общин возобновит свою работу 27 января, и инициатором голосования может стать лидер Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх.

«Вне зависимости от того, кто стоит во главе Либеральной партии, этому правительству пришел конец. Мы выступим с вотумом недоверия на следующем заседании», — отметил Сингх.

Если все оппозиционные силы поддержат данное решение, Трюдо может покинуть свою должность спустя более девяти лет, что приведет к новым выборам в парламент.

Лидеры Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр и партии «Квебекский блок» Ив-Франсуа Бланше уже выразили готовность поддержать вотум недоверия.

Согласно свежим опросам, уровень поддержки Либеральной партии среди избирателей снизился, в то время как консерваторы становятся более популярными.

 

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