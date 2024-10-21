Квебек разрешит пациентам с болезнью Альцгеймера обращаться за помощью к MAID с 30 октября

Однако некоторые врачи говорят, что система здравоохранения не готова и не может справиться с увеличением числа таковых обращений.
“Я не думаю, что большинство врачей, практикующих медсестер или медицинских работников будут готовы”, – сказал доктор паллиативной медицины Матье Моро в недавнем интервью.
Квебек продвигается вперед через год после внесения изменений в законодательство провинции, зная, что федеральное правительство еще не внесло изменения в уголовный кодекс.
Доктор Моро сказал, что информации о внедрении пока недостаточно.
“Нынешняя система не рассчитана на такое огромное количество пациентов одновременно или в течение определенного месяца или года”.
Он добавил, что пациентам потребуется несколько сеансов, чтобы решить и объяснить, когда они хотят, чтобы их жизнь закончилась.
Кроме того, врачам потребуется несколько посещений, чтобы отслеживать прогрессирование (а точнее – регрессирование) их состояния.
Министерство здравоохранения и социального обеспечения Квебека не ответило на вопрос о критике такого внедрениями самими врачами.
Однако представитель пресс-службы подтвердил, что бланки заявлений готовы и будут доступны на веб-сайте RAMQ только врачам и специализированным медсестрам.
Доктор Гай Морисетт, член консультативного комитета министерства здравоохранения по вопросам MAID сказал, что система здравоохранения будет готова к таким новшествам через две недели.
Он добавил, что процесс будет постепенным, и в течение следующих нескольких недель для врачей и медсестер запланированы учебные занятия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.