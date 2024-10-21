Квебек разрешит пациентам с болезнью Альцгеймера обращаться за помощью к MAID с 30 октября

Жители Квебека, у которых диагностирована болезнь Альцгеймера, вскоре, начиная с 30 октября, смогут обращаться за медицинской помощью в MAID, что позволит им сделать выбор до того, как они потеряют способность принимать решения.

Однако некоторые врачи говорят, что система здравоохранения не готова и не может справиться с увеличением числа таковых обращений.

“Я не думаю, что большинство врачей, практикующих медсестер или медицинских работников будут готовы”, – сказал доктор паллиативной медицины Матье Моро в недавнем интервью.

Квебек продвигается вперед через год после внесения изменений в законодательство провинции, зная, что федеральное правительство еще не внесло изменения в уголовный кодекс.

Доктор Моро сказал, что информации о внедрении пока недостаточно.

“Нынешняя система не рассчитана на такое огромное количество пациентов одновременно или в течение определенного месяца или года”.

Он добавил, что пациентам потребуется несколько сеансов, чтобы решить и объяснить, когда они хотят, чтобы их жизнь закончилась.

Кроме того, врачам потребуется несколько посещений, чтобы отслеживать прогрессирование (а точнее – регрессирование) их состояния.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Квебека не ответило на вопрос о критике такого внедрениями самими врачами.

Однако представитель пресс-службы подтвердил, что бланки заявлений готовы и будут доступны на веб-сайте RAMQ только врачам и специализированным медсестрам.

Доктор Гай Морисетт, член консультативного комитета министерства здравоохранения по вопросам MAID сказал, что система здравоохранения будет готова к таким новшествам через две недели.

Он добавил, что процесс будет постепенным, и в течение следующих нескольких недель для врачей и медсестер запланированы учебные занятия.

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