Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Полиция Монреаля разыскивает пропавших мать и сына из Сен-Леонарда
https://montreal.ctvnews.ca/

Полиция Монреаля разыскивает пропавших мать и сына из Сен-Леонарда

Виктория Христова Окт 21, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Полиция Монреаля разыскивает пропавших мать и сына из Сен-Леонарда отключены 1 Просмотров

 Полиция Монреаля разыскивает мать и сына, которых в последний раз видели во вторник утром, и обеспокоена их безопасностью.

 

59-летний Джузеппе Аркури и его мать, 76-летняя Лючия Джованна Аркури, живут вместе в районе Сен-Леонард.

Джузеппе был замечен в ресторане во вторник в 9:30 утра на Парижском бульваре в районе Ривьер-де-Прери в черных брюках, черной рубашке и черном пиджаке.

У него короткие седые волосы и голубые глаза.

Полиция утверждает, что перед исчезновением он сказал несколько фраз, которые могли вызвать тревогу за его безопасность.

Во вторник утром он связался с Люсией по телефону.

Люсия, у которой рыжие волосы до подбородка, голубые глаза и которая носит очки, страдает от начинающейся потери памяти.

Она ушла из дома без необходимых ей лекарств и трости. Полиция утверждает, что она редко выходит из дома.

Полиция утверждает, что у них есть все основания полагать, что мать и сын вместе.

Они оба говорят по-английски, по-французски и по-итальянски.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*