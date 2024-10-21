Полиция Монреаля разыскивает пропавших мать и сына из Сен-Леонарда

Полиция Монреаля разыскивает мать и сына, которых в последний раз видели во вторник утром, и обеспокоена их безопасностью.

59-летний Джузеппе Аркури и его мать, 76-летняя Лючия Джованна Аркури, живут вместе в районе Сен-Леонард.

Джузеппе был замечен в ресторане во вторник в 9:30 утра на Парижском бульваре в районе Ривьер-де-Прери в черных брюках, черной рубашке и черном пиджаке.

У него короткие седые волосы и голубые глаза.

Полиция утверждает, что перед исчезновением он сказал несколько фраз, которые могли вызвать тревогу за его безопасность.

Во вторник утром он связался с Люсией по телефону.

Люсия, у которой рыжие волосы до подбородка, голубые глаза и которая носит очки, страдает от начинающейся потери памяти.

Она ушла из дома без необходимых ей лекарств и трости. Полиция утверждает, что она редко выходит из дома.

Полиция утверждает, что у них есть все основания полагать, что мать и сын вместе.

Они оба говорят по-английски, по-французски и по-итальянски.

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