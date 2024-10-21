Все больше работников детских садов принимают решение о проведении забастовки

Работники детских садов, входящие в профсоюз CSN, приняли решение о проведении забастовки сроком до пяти дней после проведения CSQ.

Члены входящей в CSN Федерации здравоохранения и социальных служб (FS) проголосовали на 96% за принятие такого мандата.

Мандат на проведение забастовки будет адаптирован к контексту переговоров.

“Его форма может быть различной. Это могут быть более поздние открытия, более ранние закрытия; это могут быть целые дни”, – объяснила Люси Лонгчамп, вице-президент FSSS.

Родители будут уведомлены как минимум за 10 дней, чтобы найти альтернативное решение.

Тактика оказания давления будет зависеть от темпов и прогресса за столом переговоров, сказал Лонгчамп. Но она сообщает о незначительном прогрессе после 13 переговоров с Министром по делам семьи и Государственным советом.

В апреле Квебек представил свои предложения профсоюзным работникам по уходу за детьми.

“Прогресса нет. Мы тянем время со всем, со всем, со всем”, – сказал профсоюзный лидер.

Основным предметом спора является оплата труда. Поскольку работники семейных детских садов работают не по найму, им не выплачивается почасовая заработная плата, как, например, работникам детских центров.

Вместо этого они получают субсидию от Министерства по делам семьи, которая учитывает их заработную плату, продуктовую корзину и расходы, связанные с содержанием службы ухода за детьми на дому.

По словам Лонгчемпа, если в переговорах не будет достигнут прогресс, первая тактика давления может вступить в силу уже в ноябре.

FSSS представляет интересы 3000 работников семейных детских садов. CSQ представляет интересы 9000 человек, и ее руководители также применили тактику давления, которая может привести к однодневной забастовке.

Каждый из двух профсоюзов представляет тысячи работников детских центров.

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