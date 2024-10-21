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Новости В южном и центральном Квебеке действует предупреждение о возможных заморозках
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В южном и центральном Квебеке действует предупреждение о возможных заморозках

Степан Артемьевский Окт 21, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В южном и центральном Квебеке действует предупреждение о возможных заморозках отключены 1 Просмотров

Пришло время перенести ваши уличные растения внутрь, поскольку в нескольких районах южного и центрального Квебека действует рекомендация о заморозках.

 

Рекомендация была опубликована в среду, так как ночью температура впервые за эту осень опустилась почти до нуля. В четверг она все еще действует.

Министерство охраны окружающей среды Канады рекомендует укрыть чувствительные к заморозкам растения и деревья, поскольку заморозки могут повредить урожай.

Рекомендация распространяется на районы Монреаль, Лаваль, Водрей, Валлифилд-Богарнуа и Мон-Орфорд-Лейк-Мемфремагог.

А кроме того, одевайтесь теплее! Началась вторая половина октября, а значит, зима повстречалась с осенью и уже начинает потихоньку вытеснять ее!

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