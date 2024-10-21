Какая должна быть зарплата, чтобы купить дом в Монреале в 2024 году?

В то время как арендная плата в районе Большого Монреаля становится все дороже, цены на дома, доступные на рынке, также следуют этой тенденции к росту, что может серьезно усложнить доступ к недвижимости.

В этом контексте тем более актуально знать годовую зарплату, которую вы или ваша семья должны заработать, чтобы купить дом в мегаполисе и прилегающих районах в данный момент.

Сайт недвижимости Centris опубликовал последние статистические данные по рынку жилой недвижимости. Мы видим, что средняя стоимость недвижимости на одну семью, доступной в районе Большого Монреаля, подскочила на 41 000 долларов за год, увеличившись с 549 000$ в сентябре 2023 года до 590 000$ в сентябре прошлого года. Это представляет собой увеличение на 7% за 12 месяцев.

Что касается квартир, то с сентября 2024 года средняя цена составила 415 000$, что на 14 500$ больше, чем за тот же период предыдущего года по всему Квебеку. Таким образом, рост стоимости данного вида недвижимости составляет 4% в течение года. Что важно знать: правительство Канады рекомендует не превышать 35% вашего валового дохода на расходы, связанные с расходами по дому. В этих условиях важно определить годовую зарплату, которую вы или ваша семья должны в среднем зарабатывать, чтобы позволить себе дом или квартиру в районе Большого Монреаля на данный момент. Расчеты для дома на одну семью: Первоначальный взнос: 5% за первые 500 000S CAN = 25 000$ CAN и 10% за оставшиеся 90 000$ СAN = 9 000$CAN. Общий первоначальный взнос: 34 000$CAN за дом стоимостью 590 000$.Сумма ипотеки: 590 000$ – 34 000$ = 556 000$.Выплаты по ипотеке: с процентной ставкой 5% и сроком погашения 25 лет, примерно 3241$ в месяц. Коэффициент задолженности: 35% годового валового дохода. Для приобретения этой недвижимости необходимый годовой валовой доход составляет примерно 111 122$. А вот расчеты для покупки кондо ( квартиры): Первоначальный взнос: 5% от 415 000 $ = 20 750 $ . Сумма ипотеки: 415 000$ – 20 750$ = 394 250$. Выплаты по ипотеке: с процентной ставкой 5% и сроком погашения 25 лет, примерно 2298$. Коэффициент задолженности не должен превышать 35% годового валового дохода. Для приобретения этой недвижимости требуемый годовой валовой доход составляет примерно 78 795$. Обратите внимание, что в расчетах не учитываются ежегодные налоги на недвижимость, а также ежемесячные расходы на отопление. Процентная ставка может варьироваться в зависимости от местоположения недвижимости, стоимости покупки и кредитной истории покупателя.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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