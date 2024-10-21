Трюдо заявил, что индийские дипломаты сотрудничали с преступными бандами

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что индийские дипломаты сотрудничали с криминальными группами, в том числе с бандой Лоуренса Бишнои, собирая данные о индийских эмигрантах в Канаде и передавая их как правительству, так и преступным формированиям.

В ходе своего выступления он отметил, что данная дипломатия занималась преследованием критиков режима премьер-министра Нарендры Моди на территории Канады, собирая о них информацию.

По словам Трюдо, эти сведения затем доставлялись на «высшие уровни индийского правительства», что, в свою очередь, ассоциировалось с насилием против людей в Канаде со стороны «преступных групп», таких как банда Бишнои.

Политик также подчеркнул, что индийская политика запугивания не ограничивается исключительно сикхской общиной.

Трюдо упомянул, что мог бы выдвинуть эти обвинения на саммите G20 в Индии в сентябре 2023 года, однако решил не тревожить принимающую сторону и продолжать диалог за кулисами.

Напомним, что ранее в том же месяце он обвинял индийские власти в связи с убийством сикха-сепаратиста в Канаде, что привело к дипломатическому конфликту и взаимной высылке дипломатов.

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