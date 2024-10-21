Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Интервью Трюдо заявил, что индийские дипломаты сотрудничали с преступными бандами
Фото: https://www.ctvnews.ca/

Трюдо заявил, что индийские дипломаты сотрудничали с преступными бандами

Степан Артемьевский Окт 21, 2024 Интервью, Новости Канады Комментарии к записи Трюдо заявил, что индийские дипломаты сотрудничали с преступными бандами отключены 1 Просмотров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что индийские дипломаты сотрудничали с криминальными группами, в том числе с бандой Лоуренса Бишнои, собирая данные о индийских эмигрантах в Канаде и передавая их как правительству, так и преступным формированиям.

 

В ходе своего выступления он отметил, что данная дипломатия занималась преследованием критиков режима премьер-министра Нарендры Моди на территории Канады, собирая о них информацию.

По словам Трюдо, эти сведения затем доставлялись на «высшие уровни индийского правительства», что, в свою очередь, ассоциировалось с насилием против людей в Канаде со стороны «преступных групп», таких как банда Бишнои.

Политик также подчеркнул, что индийская политика запугивания не ограничивается исключительно сикхской общиной.

Трюдо упомянул, что мог бы выдвинуть эти обвинения на саммите G20 в Индии в сентябре 2023 года, однако решил не тревожить принимающую сторону и продолжать диалог за кулисами.

Напомним, что ранее в том же месяце он обвинял индийские власти в связи с убийством сикха-сепаратиста в Канаде, что привело к дипломатическому конфликту и взаимной высылке дипломатов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*