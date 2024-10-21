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Полиция Монреаля задерживает молодого человека, который напал на офицера. Фото Peter McCabe

Автомобиль подожжен у дома в Дорвале

Степан Артемьевский Окт 21, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Автомобиль подожжен у дома в Дорвале отключены 1 Просмотров

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование по факту поджога автомобиля в Дорвале на Западном острове.

 

В 3 часа ночи полицейские получили звонок в службу 911 о пожаре на подъездной дорожке к дому на УайтхедТеррас недалеко от Лейкшордрайв.

Документы города Монреаля подтверждают, что дом принадлежит адвокату Эмилю Бенамору, которому принадлежит Старое здание в Монреале, которое сгорело в начале этого месяца, в результате чего погибли мать и ее маленькая дочь.

Он также является владельцем Старого здания в Монреале, которое было подожжено в 2023 году, в результате чего погибли семь человек.

Когда полиция прибыла на место происшествия, автомобиль все еще горел, сказала Вероник Дюбук, представитель полиции Монреаля.

Неподалеку от места происшествия полиция обнаружила газовый баллончик.

Она добавляет, что у полиции есть основания полагать, что подозреваемый использовал горючее вещество для поджога автомобиля, прежде чем скрыться пешком.

Близлежащему имуществу не был причинен ущерб, отмечает Дюбук, добавляя, что автомобиль полностью уничтожен.

Сообщений о пострадавших не поступало, и был установлен периметр безопасности, позволяющий следователям осмотреть место происшествия.

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