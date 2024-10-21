Автомобиль подожжен у дома в Дорвале

Полиция Монреаля ( SPVM ) проводит расследование по факту поджога автомобиля в Дорвале на Западном острове .

В 3 часа ночи полицейские получили звонок в службу 911 о пожаре на подъездной дорожке к дому на Уайтхед–Террас недалеко от Лейкшор–драйв.

Документы города Монреаля подтверждают, что дом принадлежит адвокату Эмилю Бенамору, которому принадлежит Старое здание в Монреале, которое сгорело в начале этого месяца, в результате чего погибли мать и ее маленькая дочь.

Он также является владельцем Старого здания в Монреале, которое было подожжено в 2023 году, в результате чего погибли семь человек.

“Когда полиция прибыла на место происшествия, автомобиль все еще горел“, – сказала Вероник Дюбук, представитель полиции Монреаля.

“Неподалеку от места происшествия полиция обнаружила газовый баллончик“.

Она добавляет, что у полиции есть основания полагать, что подозреваемый использовал горючее вещество для поджога автомобиля, прежде чем скрыться пешком.

“Близлежащему имуществу не был причинен ущерб“, – отмечает Дюбук, добавляя, что автомобиль полностью уничтожен.

Сообщений о пострадавших не поступало, и был установлен периметр безопасности, позволяющий следователям осмотреть место происшествия.

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