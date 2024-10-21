С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает очень теплый и солнечный понедельник. Утром 13°C, Днём 21°C, Вечером 16°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

День Трафальгарского сражения (Trafalgar Day) — это празднование победы Королевского флота под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона (Horatio Nelson, 1758—1805) над объединенным флотом Франции и Испании в Трафальгарском сражении — крупнейшем в 19 веке морском сражении периода Наполеоновских войн (1800-1815). 21 октября 1805 года флот 47-летнего Нельсона дал решительный отпор французско-испанскому флоту, не допустив вторжения Франции в Британию. Сам лорд Нельсон в сражении погиб. В честь победы при Трафальгаре площадь Вильгельма IV в самом центре Лондона была переименована в Трафальгарскую. К 1843 году там была сооружена гранитная колонна высотой 46 метров с пятиметровой фигурой Нельсона наверху.

В этот день отмечается память двух святых — Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской. На Руси в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. «С Трифона-Пелагеи все холоднее», — говорили люди. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки. «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет», — приговаривали при этом.

21 октября 1520 года, 504 года назад , Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.

21 октября 1997 года, 27 лет назад, учреждена Литературная премия Александра Солженицына.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся серединой осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже начинается прекрасный листопад, появились кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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