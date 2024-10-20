Рынок Квебека в третьем квартале вырос на 13%

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (QPAREB) недавно опубликовала квартальную статистику по рынку недвижимости, согласно которой в третьем квартале 2024 года по всей провинции было зарегистрировано 20 620 сделок по продаже жилья, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Этот уровень активности значительно превышает средние исторические показатели для этого времени года.

“Рынок вторичной недвижимости Квебека в третьем квартале был устойчивым, и активность сделок вернулась к уровням, значительно превышающим средние исторические показатели для этого времени года в большинстве крупных городов и агломераций. С начала лета ключевая процентная ставка снизилась на 75 базисных пунктов, что привело к резкому росту индекса потребительского доверия в отношении крупных покупок, таких как недвижимость.

Стоит также отметить, что снижение фиксированных ставок по ипотечным кредитам, которые уже достигли привлекательного уровня, происходило быстрее, чем снижение ставок с переменной процентной ставкой”, – отмечает Чарльз Брант, директор по анализу рынка QPAREB.

Брант также отмечает, что быстрое снижение стоимости финансирования помогло ограничить растущее число принудительных продаж или изъятия активов на рынке, где растет число рабочих мест.

Брант продолжает отмечать, что наибольший рост цен в сегменте домов на одну семью связан со сделками на сумму более 500 000 долларов (29%). Кондоминиумы находятся в аналогичной ситуации. “Этот ценовой сегмент выше средней цены в провинции (448 550 долларов), и на его долю приходится 40% сделок в этой категории недвижимости. “С одной стороны, рынок по-прежнему находится под влиянием постоянных покупателей, а с другой – рынок элитной недвижимости стоимостью свыше 1 миллиона долларов переживает подъем”, – отмечает Брант.

Продажи товаров начального уровня (на сумму 300 000 долларов США и ниже) составили 23% от общего объема сделок и сократились на 6,0% из-за отсутствия достаточного количества объявлений. “Средний ценовой сегмент, в котором наблюдается рост чуть выше среднего, несмотря на снижение процентных ставок, позволяет только более состоятельным (или стратегически важным) покупателям жилья, впервые приобретающим жилье, конкурировать с постоянными покупателями из Квебека или других стран”, – заключает Брант.

Наибольший рост продаж в провинции был отмечен в кондоминиумах, где количество сделок увеличилось на 16%. За ними последовали дома на одну семью с ростом на 13%, а в многоквартирных домах – на 9,0%.

Шербрук лидировал среди крупных городов, охваченных переписью населения (CMA), с 26-процентным ростом продаж. В других CMA, таких как Монреаль, Квебек-Сити и Гатино, рост составил 12-13%, в то время как в Труа-Ривьере и Драммондвилле рост был более скромным.

Значительный рост наблюдался в Руин-Норанде и Лашуте, где продажи выросли на 53% и 47% соответственно. В других городах, таких как Шавиниган, Тетфорд-Майнз и Сен-Жорж, рост также составил 37-41%.

Количество активных объявлений увеличилось на 17% в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 36 824 единиц. Однако это значительно ниже среднего исторического показателя в 46 645 объявлений.

Средняя цена на дома для одной семьи выросла на 7,0% до 448 550 долларов, в то время как цены на кондоминиумы выросли на 4,0% до 379 250 долларов. Средняя цена на недвижимость с низким доходом выросла на 10%, достигнув 583 000 долларов. Повышение средних цен было вызвано ростом продаж недвижимости стоимостью выше 500 000 долларов.

В среднем на продажу домов на одну семью в третьем квартале 2024 года уходило 60 дней, что на восемь дней больше, чем в предыдущем году. На продажу кондоминиумов и недвижимости с низким доходом потребовалось немного больше времени: 61 день и 79 дней соответственно (увеличение на каждые пять дней по сравнению с прошлым годом).

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