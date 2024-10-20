В Канаде выросло число антикоррупционных дел

Число антикоррупционных дел заметно увеличилось в 2023–2024 годах, что стало предметом обсуждения на пресс-конференции временного директора UPAC Эрика Рене, который представил результаты деятельности подразделения.

В отчете указано, что за год было рассмотрено 450 жалоб на неправомерные действия, и практически все ключевые показатели показали рост.

Члены антикоррупционной команды предприняли значительные шаги для предотвращения коррупционных рисков, проверив более 5 тысяч человек, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом. Основное внимание уделено таким сферам, как здравоохранение, образование и муниципальный сектор, которые, как известно, могут стать горячими точками для коррупционных схем.

В ходе расследований было выдвинуто 326 обвинений, и в 283 случаях вынесены обвинительные приговоры, что привело к штрафам на сумму C$1,1 млн. Примечательно, что 90% всех уголовных дел касались подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса, что подчеркивает актуальность проблемы в свете недавних протестов против принудительной вакцинации.

В ответ на растущее число антикоррупционных дел, правительство Квебека акцентировало внимание на важности прозрачности и подотчетности в работе государственных учреждений. Эрик Рене подчеркнул, что усилия по предотвращению коррупции не ограничиваются лишь расследованием уже выявленных дел, но также включают проактивные меры, направленные на изменение общественного восприятия коррупции как неприемлемого явления.

Результаты 2023 года также демонстрируют необходимость повышения уровня доверия общества к государственным органам. Члены UPAC активно взаимодействуют с сообществом и организациями, чтобы обеспечить более тесное сотрудничество в выявлении коррупционных практик. Это особенно актуально в условиях сложной экономической ситуации, когда финансовые ресурсы становятся дефицитом, и уязвимости в системе увеличиваются.

Таким образом, Квебек продолжает демонстрировать приверженность к борьбе с коррупцией, заявляя, что борьба должна вестись на всех уровнях — от местного до федерального. Ключевым элементом этой стратегии остается обучение граждан о том, как распознавать и сообщать о коррупционных действиях, что, в свою очередь, способствует формированию антикоррупционной культуры в обществе.

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