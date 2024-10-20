Сотрудники SAQ намерены массово уволиться

Ожидается, что около 5000 сотрудников Квебекского общества производителей алкоголя (SAQ) проведут забастовку, чтобы осудить предложение своего работодателя о заработной плате в ходе текущих переговоров.

Синдикат работников магазинов и бюро COQ, входящий в Конфедерацию национальных синдикатов (CSN), подтвердил, что его члены объявят забастовку.

Профсоюз обратился к своим членам в Facebook с просьбой не пересекать линию пикета, которая будет установлена.

В настоящее время в банке действует 15 дней забастовки, из которых два дня были использованы в апреле, и это уже третий день в соответствии с мандатом.

В течение двух дней забастовки в апреле SAQ сохранял “ограниченный доступ” к своим отделениям.

Срок действия коллективного соглашения для сотрудников SAQ истек 31 марта 2023 года.

По данным профсоюза, “нормативная” часть переговоров была урегулирована на прошлой неделе.

Однако профсоюз заявляет, что чувствует себя “обманутым” предложениями работодателя по заработной плате и финансовым рамкам, которые были представлены в прошлую среду.

Профсоюз утверждает, что финансовые рамки вынудят работников мириться с сокращением оплаты сверхурочных и, помимо прочего, сократят взносы работодателя на медицинское страхование.

Профсоюз сообщил, что работодатель предлагает повысить заработную плату на 16,5% в течение шести лет, добавив, что для получения этого повышения ему придется отозвать свои требования и принять условия работодателя.

Услышав об этом предложении в прошлую пятницу, исполнительный комитет профсоюза призвал своих членов быть готовыми к действиям.

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