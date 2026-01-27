Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Экономика Бизнес Мороз ударил по аккумуляторам: CAA готовится к рекордному наплыву вызовов

Мороз ударил по аккумуляторам: CAA готовится к рекордному наплыву вызовов

Виктория Христова Янв 27, 2026 Бизнес, Новости, Новости Канады, Экономика Оставить комментарий 39 Просмотров

Жителям Квебека, возвращающимся к рабочей неделе после экстремально холодных выходных, стоит приготовиться к возможным неприятным сюрпризам: многие автомобили могут попросту не завестись из-за разряженных аккумуляторов.

В Канадской автомобильной ассоциации (CAA) предупреждают, что спрос на помощь в понедельник утром был необычайно высоким.

«Наши команды будут работать на пределе возможностей, — сообщил представитель CAA Симон Бурасса. — Мы ожидаем более 7 000 звонков и столько же выездов на помощь автомобилистам».

По его словам, только за выходные организация получила свыше 4 000 обращений, в основном от водителей, столкнувшихся с полностью разряженными батареями.

«Это был чрезвычайно напряжённый уикенд для нас. Мы увеличили количество сотрудников и в колл-центрах, и на выездах, чтобы лучше обслуживать наших членов», — отметил Бурасса.

В CAA считают, что понедельник может стать самым загруженным днём в году: многие автомобили не заводились два дня подряд, пока температура воздуха опускалась почти до –30 °C.

Рекомендации водителям

Чтобы снизить риск утренних проблем, специалисты CAA советуют:

  • при наличии использовать подогрев двигателя (block heater);

  • вечером завести автомобиль и перед выключением двигателя отключить радио, обогрев, обдув стёкол и другие электроприборы;

  • не держать ключ в положении запуска более 8–10 секунд, если двигатель не заводится;

  • если попытка не удалась, подождать 30 секунд и повторить, но не более четырёх раз;

  • владельцам электромобилей рекомендуется прогревать автомобиль, пока он подключён к сети, чтобы сэкономить заряд в дороге.

Мороз постепенно отступит, но последствия ледяного уикенда ещё дадут о себе знать — по крайней мере, на парковках и обочинах в утренние часы понедельника.

I prefer this response

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2026, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*