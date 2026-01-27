Мороз ударил по аккумуляторам: CAA готовится к рекордному наплыву вызовов
Виктория Христова
Янв 27, 2026
Бизнес, Новости, Новости Канады, Экономика
39 Просмотров
Поделиться
Жителям Квебека, возвращающимся к рабочей неделе после экстремально холодных выходных, стоит приготовиться к возможным неприятным сюрпризам: многие автомобили могут попросту не завестись из-за разряженных аккумуляторов.
В Канадской автомобильной ассоциации (CAA) предупреждают, что спрос на помощь в понедельник утром был необычайно высоким.
«Наши команды будут работать на пределе возможностей, — сообщил представитель CAA Симон Бурасса. — Мы ожидаем более 7 000 звонков и столько же выездов на помощь автомобилистам».
По его словам, только за выходные организация получила свыше 4 000 обращений, в основном от водителей, столкнувшихся с полностью разряженными батареями.
«Это был чрезвычайно напряжённый уикенд для нас. Мы увеличили количество сотрудников и в колл-центрах, и на выездах, чтобы лучше обслуживать наших членов», — отметил Бурасса.
В CAA считают, что понедельник может стать самым загруженным днём в году: многие автомобили не заводились два дня подряд, пока температура воздуха опускалась почти до –30 °C.
Рекомендации водителям
Чтобы снизить риск утренних проблем, специалисты CAA советуют:
-
при наличии использовать подогрев двигателя (block heater);
-
вечером завести автомобиль и перед выключением двигателя отключить радио, обогрев, обдув стёкол и другие электроприборы;
-
не держать ключ в положении запуска более 8–10 секунд, если двигатель не заводится;
-
если попытка не удалась, подождать 30 секунд и повторить, но не более четырёх раз;
-
владельцам электромобилей рекомендуется прогревать автомобиль, пока он подключён к сети, чтобы сэкономить заряд в дороге.
Мороз постепенно отступит, но последствия ледяного уикенда ещё дадут о себе знать — по крайней мере, на парковках и обочинах в утренние часы понедельника.
I prefer this response
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!