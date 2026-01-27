Мороз ударил по аккумуляторам: CAA готовится к рекордному наплыву вызовов

В Канадской автомобильной ассоциации (CAA) предупреждают, что спрос на помощь в понедельник утром был необычайно высоким.

«Наши команды будут работать на пределе возможностей, — сообщил представитель CAA Симон Бурасса. — Мы ожидаем более 7 000 звонков и столько же выездов на помощь автомобилистам».

По его словам, только за выходные организация получила свыше 4 000 обращений, в основном от водителей, столкнувшихся с полностью разряженными батареями.

«Это был чрезвычайно напряжённый уикенд для нас. Мы увеличили количество сотрудников и в колл-центрах, и на выездах, чтобы лучше обслуживать наших членов», — отметил Бурасса.

В CAA считают, что понедельник может стать самым загруженным днём в году: многие автомобили не заводились два дня подряд, пока температура воздуха опускалась почти до –30 °C.

Рекомендации водителям

Чтобы снизить риск утренних проблем, специалисты CAA советуют:

при наличии использовать подогрев двигателя (block heater);

вечером завести автомобиль и перед выключением двигателя отключить радио, обогрев, обдув стёкол и другие электроприборы;

не держать ключ в положении запуска более 8–10 секунд, если двигатель не заводится;

если попытка не удалась, подождать 30 секунд и повторить, но не более четырёх раз;

владельцам электромобилей рекомендуется прогревать автомобиль, пока он подключён к сети, чтобы сэкономить заряд в дороге.

Мороз постепенно отступит, но последствия ледяного уикенда ещё дадут о себе знать — по крайней мере, на парковках и обочинах в утренние часы понедельника.