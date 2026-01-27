Подписаться на рассылку
Новости Сотрудники STM одобрили новое коллективное соглашение

Сотрудники STM одобрили новое коллективное соглашение

Виктория Христова Янв 27, 2026

Около 800 профессиональных сотрудников Société de transport de Montréal (STM), находившихся в состоянии так называемой «сверхурочной забастовки», в четверг одобрили предварительное соглашение, достигнутое с работодателем 31 декабря после более чем года переговоров.

 

Профсоюз, входящий в состав Федерации труда Квебека (FTQ), сообщил, что за принятие соглашения проголосовали 91 процент членов при явке 86 процентов.

В пресс-релизе председатель профсоюза Марк Глоговски заявил, что новое соглашение «обеспечивает реальную гарантию занятости, более чётко регулирует использование подрядчиков, сохраняет существующие социальные льготы и предоставляет большую гибкость в организации рабочего времени».

По его словам, документ предусматривает повышение заработной платы на 16,5 процента, «сконцентрированное в течение 4,5 лет», а также ряд финансовых и нормативных улучшений условий труда.

Профессиональные сотрудники STM — среди которых инженеры, архитекторы, аналитики и консультанты, работающие в сферах информационных технологий, планирования, инфраструктуры и финансов, — начали «сверхурочную забастовку» 17 декабря, отказываясь выполнять работу за пределами установленного рабочего времени.

В то же время трудовой конфликт с участием другого профсоюза STM продолжается: около 2 400 работников службы технического обслуживания, входящих в Конфедерацию национальных профсоюзов (CSN), по-прежнему находятся в забастовке.

В настоящее время руководство транспортной компании уже достигло договорённостей с тремя профсоюзами: объединением профессиональных сотрудников, союзом 4 500 водителей автобусов и машинистов метро, а также профсоюзом 1 300 административных и технических работников.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

