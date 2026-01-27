Сотрудники STM одобрили новое коллективное соглашение

Около 800 профессиональных сотрудников Société de transport de Montréal (STM), находившихся в состоянии так называемой «сверхурочной забастовки», в четверг одобрили предварительное соглашение, достигнутое с работодателем 31 декабря после более чем года переговоров.

Профсоюз, входящий в состав Федерации труда Квебека (FTQ), сообщил, что за принятие соглашения проголосовали 91 процент членов при явке 86 процентов.

В пресс-релизе председатель профсоюза Марк Глоговски заявил, что новое соглашение «обеспечивает реальную гарантию занятости, более чётко регулирует использование подрядчиков, сохраняет существующие социальные льготы и предоставляет большую гибкость в организации рабочего времени».

По его словам, документ предусматривает повышение заработной платы на 16,5 процента, «сконцентрированное в течение 4,5 лет», а также ряд финансовых и нормативных улучшений условий труда.

Профессиональные сотрудники STM — среди которых инженеры, архитекторы, аналитики и консультанты, работающие в сферах информационных технологий, планирования, инфраструктуры и финансов, — начали «сверхурочную забастовку» 17 декабря, отказываясь выполнять работу за пределами установленного рабочего времени.

В то же время трудовой конфликт с участием другого профсоюза STM продолжается: около 2 400 работников службы технического обслуживания, входящих в Конфедерацию национальных профсоюзов (CSN), по-прежнему находятся в забастовке.

В настоящее время руководство транспортной компании уже достигло договорённостей с тремя профсоюзами: объединением профессиональных сотрудников, союзом 4 500 водителей автобусов и машинистов метро, а также профсоюзом 1 300 административных и технических работников.

