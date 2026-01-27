Пожар в баре в Лассале: полиция расследует возможный поджог

Как сообщили в полиции, около 4:50 утра поступил звонок в службу 911 с сообщением о возгорании на террасе бара Voodoo Bar на улице Доллард, недалеко от улицы Литва. На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось быстро локализовать огонь.
По данным SPVM, ущерб заведению и прилегающему жилому зданию оказался незначительным. Пострадавших нет.
Однако на месте происшествия были обнаружены следы горючих веществ, что заставило следователей предположить умышленный характер возгорания. В связи с этим дело было передано в специализированное подразделение по расследованию поджогов.
В настоящее время следователи изучают записи с камер видеонаблюдения в районе. Задержаний пока не произведено.
