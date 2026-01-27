Сегодня исполнилось 82 года со дня полного снятия блокады Ленинграда

К началу осады запасы продовольствия и топлива были ничтожно малы и не могли обеспечить жизнь многомиллионного города в условиях длительной изоляции. Единственной ниточкой, связывавшей Ленинград с Большой землёй, стала Дорога жизни через Ладожское озеро, постоянно подвергавшаяся бомбардировкам и обстрелам. Её пропускной способности катастрофически не хватало.

Зима 1941–1942 годов оказалась особенно суровой. Остановилось отопление, не работали водопровод и канализация, не было электричества. Город погрузился в холод и темноту. Голод стал повседневной реальностью. В ноябре 1941 года были установлены самые низкие за всю блокаду нормы хлеба: 250 граммов для рабочих и 125 граммов для служащих, детей и иждивенцев. В этом хлебе муки было менее половины — остальное составляли жмых, солод, целлюлоза.

Ежедневно от истощения и холода умирали тысячи людей. Бывали дни, когда число умерших достигало шести–семи тысяч. Похоронные команды собирали тела прямо на улицах, в подъездах, в квартирах.

И всё же город выстоял. Ленинград продолжал жить, работать, защищаться, верить. В январе 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции советские войска окончательно отбросили врага от города.

Сегодня на Пискарёвском мемориальном кладбище покоятся более 900 тысяч человек — жителей блокадного Ленинграда и его защитников. Это место вечной памяти, скорби и великого человеческого подвига.

Блокада — не просто история. Это урок мужества, стойкости и любви к жизни, который навсегда останется в сердце нашего народа.